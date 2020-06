I söndags firades fars dag i USA och med anledning av högtiden fick den amerikanske komikern och tv-personligheten John Henson att twittra om Donald Trump och hans yngsta son Barron Trump, 14.

”Jag hoppas att Barron får tillbringa dagen med vem det nu är som är hans pappa”, skrev Henson.

Men skämtet togs inte väl emot och har fått motta hård kritik på sociala medier, enligt The Hill.

Melania Trump ryter ifrån om Barron

Nu har också mamma Melania Trump slagit tillbaka mot uttalandet.

– Sorgligt nog fortsätter vi att se olämpliga och okänsliga kommentarer om presidentens son, säger Melania Trumps talesperson Stephanie Grisham, till The Hill.

Henson har senare också förklarat att skämtet var menat på Donald Trumps bekostnad, och inte Barrons.

Barron Trump med mamma Melania Trump. Foto: POLARIS/IBL / POLARIS/IBL POLARIS

Inte första gången hon går till försvar

Den vanligtvis återhållsamma Melania Trump har ryckt ut till sin sons försvar förut. Till exempel när juridikprofessorn Pamela Karlan förra året nämnde Barron Trump vid riksrättsprocessen, och sa att presidenten ”kan kalla sin son Barron, men inte göra honom till baron”.

”Ett litet barn förtjänar ett privatliv och borde hållas utanför politiken. Pamela Karlan, du borde skämmas för ditt väldigt argsinta och uppenbarligen partiska åsiktsuttryck, och att du använder ett barn för att göra det”, skrev Melania Trump då.

Karlan bad senare om ursäkt för sitt uttalande.

I sin bok ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” skriver också journalisten Mary Jordan att Melania Trump omförhandlat äktenskapsförordet så att Barron skulle behandlas mer jämlikt med Trumps tre äldsta barn.

Riktar sig till det amerikanska folket i ett tal.

LÄS MER: Därför tvekade Melania inför flytten