Det är anhörighetsinvandringen som president Donald Trump, med sina nya reformer, vill sätta stopp för.

I stället för att ta in människor på grund av att de har familj i landet vill presidenten nu prioritera människor med hög utbildning och goda meriter.

Någonting som representanthusets talman Nancy Pelosi avfärdar som en ursäkt till att försöka ”göra Amerika vitt igen” skriver Express.

Tidigare i månaden förklarade Trump att han vill bryta ”kedjeinvandringen”. Foto: DAVID ZALUBOWSKI / AP TT NYHETSBYRÅN

Under ett framtränande på ett konvent för demokrati kallade hon även president Donald Trump för hycklare – med tanke på USA:s första dams egen bakgrund.

– Jag vet inte om det var meriterna man tittade på när hans frus familj kom in i landet, säger hon under konventet som hölls i Kalifornien under onsdagen.

Blev amerikansk medborgare 2005

Hon fortsätter talet med att säga att det är mycket möjligt att det var meriterna man tittade på när Melania Trumps familj kom till USA men kallar det ändå för ”kedjeinvandring”. Något som Trump, med sina nya reformer, vill bli av med.

Det är ett år efter att Melania Trumps föräldrar blivit amerikanska medborgare som Trump lägger fram sin nya invandringsreform. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Melania Trump flyttade permanent till USA 2001 och blev amerikansk medborgare efter giftermålet med Donald Trump 2005. Förra året blev även hennes familj medborgare genom samma system för anhörighetsinvandring som presidenten nu vill sätta stopp för rapporterar New York Times.

”Gör Amerika vitt igen”

”Vi diskriminerar genier”, sa Donald Trump när han presenterade sina nya förslag till reformer tidigare i månaden. Den nya invandringspolitiken skulle hjälpa USA ekonomiskt genom att öka godkännandet av visum för ”goda arbetare” menar presidenten.

Nancy Pelosi har själv hjälpt sina föräldrar att immigrera till USA. Foto: MATT SLOCUM / AP TT NYHETSBYRÅN

Under sitt framträdande på konventet gör Nancy Pelosi, som själv hjälpt sina föräldrar att immigrera från Slovenien, det dock väldigt klart vad hon tycker om presidentens förslag.

– När presidenten säger ”merit”, vänd på det. Vad det egentligen betyder är ”gör Amerika vitt igen”, få människor att lämna och så släpper vi bara in dem vi vill ha in, säger hon enligt People.