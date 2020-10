Melania gör sitt första kampanjmöte på månader

I augusti talade hon på republikanernas konvent. Det var Melania Trumps första politiska framträdande på ett år. Natten mot onsdagen ger hon sig in presidentvalet på allvar när hon tillsammans med maken reser till Pennsylvania och Erie.

Melania Trump har aldrig varit särskilt närvarande i makens politiska värld, utan har medvetet hållit sig utanför. Under presidentvalet 2016 sågs hon mest i och kring debatterna mellan Donald Trump och Hillary Clinton.

Under årets valkampanj fanns hon vid makens sida under den första debatten mellan Joe Biden och Donald Trump, och väntas vara på plats under torsdagens slutdebatt, skriver CNN.

Trump-barnen och Jill Biden jobbar hårt

Hela Trumpfamiljen jobbar hårt för att Donald Trump ska bli återvald i november. Barnen Ivanka, Eric, Donald jr och Tiffany Trump har alla bidragit och har alla inplanerade valmöten fram till valdagen 3 november.

Joe Bidens hustru Jill har likt Trump-barnen hållit flertalet möten under valkampanjen. Hon kommer bland annat att likt Melania vara i Pennsylvania under den här veckan.

Mer än dubbelt så många förtidsröster än förra valet.

LÄS MER: Så blir fyra år till med Trump som president

LÄS MER: Så blir USA med Joe Biden som president

LÄS MER: Konspirationen som ser Trump som sin frälsare