Meghans pappa: ”Allt kommer komma fram”

Meghan stämde i fjol mediekoncernen Associated Newspapers, numera DMG Media, efter att deras tidning The Mail on Sunday publicerat ett brev som hertiginnan skrev till sin far, Thomas Markle.

Det var Thomas Markle som gav tidningen tillgång till delar av brevet och han har hävdat att han gjorde det som ett försvar. En anonym vän till Meghan hade nämligen lämnat uppgifter om Thomas i en annan tidning – som han menar är lögner.

Meghan: ”Krossat mitt hjärta”

Meghan skickade brevet till sin pappa i augusti 2018 några månader efter bröllopet med prins Harry. I brevet skriver Meghan bland annat att henne pappa ”krossat hennes hjärta i tusen bitar” då han pratat med pressen om henne.

Meghan och hennes pappa har inte haft någon kontakt på flera år. Foto: NIJO / STELLA PICTURES BACKGRID UK

Tar på sig ansvaret

Nu säger hennes far i en dokumentär, gjord av Channel 5, att han har gått med på att vittna mot sin dotter. Samtidigt lovar han att avslöja det han menar var lögner om honom, skriver Daily Mail som tagit del av dokumentären.

Tidningen skriver även att han har varnat för att ”allt kommer komma fram” om han ställs mot sin dotter i en rättegång.

– Jag är trött på lögnerna om mig och att jag inte blir försvarad, säger han enligt Daily Mail.

Hertiginnans pappa säger att det var han som satte mediekoncernen i ”den här positionen” när han erbjöd dem en del av brevet, vilket ledde till att de blev stämda av Meghan.

– Det är mitt fel så jag måste stå upp för mig själv. Det är en fråga om ansvar, säger han.

Thomas Markle har ingen kontakt med sin dotter sedan två år tillbaka och har heller aldrig träffat hennes man prins Harry eller deras son. Han säger att rättegångssalen skulle vara den värsta platsen att träffa Meghan och Harry på.

– Jag älskar min dotter. Jag tror att alla har förstått det, säger Thomas Markle.

