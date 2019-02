Det firades stort i lyxhotellet The Mark i New York under onsdagen, när Meghan Markle samlade nära och kära för att fira att hon snart ska bli förälder.

Värdinna för sammankomsten var tennisesset och en av Meghan Markles närmaste vänner Serena Williams.

Det firades under luxuösa former i takvåningen på hotellet. Inbjudna var bland andra skådespelarkollegan Abigail Spencer och Amala Clooney.

Under festligheterna fick gästerna bland annat lära sig arrangera blommor på de vackraste sätt av stjärnfloristen Lewis Miller. Men deltagarna fick inte ta hem alla sina alster.

Amal Clooney anländer till The Mark och festligheterna. Foto: MATTHEW MCDERMOTT / POLARIS POLARIS IMAGES Jessica Mulroney, stylist, anländer i snöfallet till hotellet för att fira sin väns babyshower. Foto: MATTHEW MCDERMOTT / POLARIS POLARIS IMAGES Journalisten Gayle King anländer till babyshowern i härliga färger. Foto: MATTHEW MCDERMOTT / POLARIS POLARIS IMAGES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Till barn på Ronald Mc Donalds sjukhus

Företaget Repeat Roses arbetar med att samla in blommor från fester och event för att sedan arrangera om dem och skänka till välgörande ändamål.

De fick chansen att ta emot blommorna och gav sedan ut buketter och andra arrangemang till bland annat barn med cancer på Ronald McDonalds sjukhus i New York. Där beskrev överraskningen som ”en stråle av ljus” skriver Daily Mail.

Organisationen skriver sin Instagram att de fått äran att ge vidare de vackra blommorna och buketterna till några av sina ”favoritgrannar” i New York.

Ett svar på kritik?

Evenemanget, som är betydligt vanligare i USA än i Europa, beräknas ha kostat upp emot en halv miljon dollar. Alltså cirka fem miljoner svenska kronor.

Vissa rykten finns att hertiginnan av Sussex valde att skänka blommorna efter att kritik uppstått att baby showern varit så dyr, skriver Daily Mail.