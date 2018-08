Meghan besökte vännen Jessica Mulroney i Toronto under största hemlighetsmakeri – genom att flyga reguljärt. De står varandra mycket nära, enligt Omid Scobie, kunglig expert och knuten till tv-kanalen ABC. Under tredagarsbesöket lagade de mat ihop och naturligtvis lekte Meghan med Jessicas barn, som älskar sin "moster Meg".

Träffades under ”Suits”-tiden

Vännerna passade även på att ta en utekväll tillsammans.

– Då var de ute på stan tillsammans och träffade några av Meghans gamla, kära kamrater, berättar Omid Scobie.

Jessica Mulroneys sjuåriga tvillingpojkar var med och bar släpet när deras "moster Meg" gifte sig med prins Harry.



Meghan och Jessica Mulroney möttes och lärde känna varandra när hon bodde i Toronto. Det var på den tiden då Meghan spelade in ”Suits” – den amerikanska advokat-tv-serien med Gabriel Macht och Patrick J. Adams i huvudrollerna.

Det blev början på en lång och nära vänskap.

Meghan bar klänning från Judith och Charles

Inför Meghans och prins Harrys bröllop ska Jessica Mulroney ha haft en nyckelroll – som inofficiell bröllopsplanerare. Familjen var i högsta grad delaktiga under bröllopet också, Jessica Mulroney och hennes make satt på första parkett, alldeles intill den kungliga familjen, under själva vigseln. Deras sjuåriga tvillingsöner, Brian och John, hjälpte till med att bära det långa släpet på Meghans klänning, från modehuset Givenchy, i trapporna på St George's Chapel i Windsor castle. Samtidigt var lillasyster Ivy brudnäbb.



Prins Harry och hertiginnan Meghan har varit gifta sedan 19 maj 2018.



Jessica Mulroney var Meghans stylist under lång tid och trots avståndet har hon fortsatt guida vännen i modesvängen. Meghan bar nyligen en svart kavajklänning under en välgörenhetstillställning, utvald och stylad av Jessica Mulroney enligt Omid Scobie. Klänningen var från det kanadensiska märket Judith och Charles och kostar strax under 3000 kronor.