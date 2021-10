Maya, 39, försvunnen sen januari – nu grips maken

Det var 7 januari i år som Maya Millete, 39, försvann från sitt hem i Chula Vista, Kalifornien. Hennes make, Larry Millete, 39, spekulerade då i att hon gått hemifrån för att ”få lite egentid”. 9 januari anmäldes hon saknad av sin syster.

Ville skiljas

Maricris Drouaillet, Mayas äldre syster, har berättat att systern övervägt att skilja sig under hela fjolåret och att hon bestämt sig samma dag som hon försvann.

– Det hade byggts upp under en lång tid. Hon var nog redo redan i december, men hade beslutat att lämna in papperen just den dagen, sa hon i april till Fox News.

Familjens juridiska representant Stephen Little, säger att maken, under tiden fram till Mays försvinnande blev allt mer oberäknelig. Maken kontaktade ”häxor” för att få dem att förtrolla May till att stanna i förhållandet och i september 2020 skickade han en bild på ett altare till frun. På altaret låg en bild på paret, med blodstänk, uppger Little.

Maken gripen misstänkt för mord

Redan under sommaren kom polisen att peka ut Larry som intressant för utredningen. Men det dröjde nio månader innan maken på tisdagen greps misstänkt för mordet på hustrun i parets gemensamma hem i Chula Vista.

Polisen menar att de har samlat ihop tillräckligt med bevis för att kunna säga att det är ”otvivelaktigt” att maken är skyldig till mordet på och försvinnandet av Maya Millete.

Familjen vädjar dock om att sökinsatserna inte ska upphöra.

– Det tar inte slut här, inte på långa vägar. Vi har lovat hennes 11-åriga dotter att vi ska hitta hennes mamma. Barnen måste få veta var deras mamma är, säger systern Maricris Drouaillet, till Fox News.

LÄS MER: Desperata sökandet efter fyraåriga Cleo