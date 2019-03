På måndagen reste Storbritanniens premiärminister Theresa May till Strasbourg för att förhandla fram de sista ändringarna i brexitavtalet inför omröstningen på tisdag.

Sent på kvällen meddelade Theresa May att hon och EU har kommit överens kom ”juridiskt bindande” ändringar – i synnerhet gällande den så kallade backstop-lösningen.

Theresa May menar att de har gjort förändringar i avtalet som tydliggör den nödlösning som innebär att landet har en försäkring för att undvika en stängd gräns mellan Irland och Nordirland.

– Att ha en försäkring för att undvika en stängd gräns är helt rätt. Men om vi någonsin behöver använda en sådan försäkring kan den inte vara permanent, sade Theresa May på gårdagens presskonferens.

Försäkringen är till för att garantera en friktionsfri gräns även om länderna inte lyckas sluta ett handels- eller säkerhetsavtal. I parlamentet har man varit oense om hur den egentligen ska fungera.

Ändringarna i brexitavtalet

Theresa May menar att nödlösningen, i och med det nya tillägget, aldrig kan bli permanent, vilket parlamentet bett om.

– Avtalet som parlamentet röstade om i januari var inte tydligt nog, och juridiskt bindande ändringar var nödvändiga. I dag har vi kommit överens om dem, sade May på presskonferensen.

Den 29 mars är det tänkt att Storbritannien ska lämna EU. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Överenskommelsen innebär, enligt May, bland annat att EU inte kan införa en hård och permanent gräns mellan Irland och Nordirland. Irland ska ha gett grönt ljus till ändringarna.

Frågan är nu hur det nya avtalet tas emot hemma i Storbritannien. Labour-ledaren Jeremy Corbyn hade redan på måndagskvällen hunnit kalla överenskommelsen för ”ett misslyckande” och anser att den inte innehåller någon av de förändringar som parlamentet utlovades.

Många ledamöter inväntar nu justitiekanslern Geoffrey Cox dom – och den ses som avgörande för att Theresa Mays nya avtal ska röstat igenom.

Detta händer nu – upp till tre omröstningar i veckan

I detta avgörande skede kan brittiska parlamentet genomföra upp till tre omröstningar på lika många dagar.

Drygt två månader efter det förkrossande nederlaget – 432 röster mot 202 – går Theresa May in i en ny omröstning i brittiska parlamentet som ska ta ställning om det nya avtalet.

– I den avgörande omröstningen i morgon (på tisdagen, reds anm.) står det här huset inför ett grundläggande val – att rösta för det förbättrade avtalet eller att kasta det här landet in i politisk kris, sade Theresa Mays andreman i regeringen, David Lidington, på måndagen.

Runt 20-tiden på tisdagen väntas omröstningen inledas och ledamöterna i underhuset ska rösta ja eller nej till avtalet. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har sagt att det är detta avtal som gäller.

– Det kommer inte att bli någon tredje chans, sade han på gårdagens presskonferens.

Vad händer om brittiska parlamentet röstar nej igen?

Blir det ett ja så kan brexit genomföras som planerat när tiden löper ut den 29 mars. Enligt Jean-Claude Juncker är EU redo att börja arbeta och genomföra utträdet direkt efter omröstningen.

Men om det skulle bli ett nej väntar en ny omröstning redan på onsdag. Då samlas parlamentet på nytt för att rösta om Storbritannien ska lämna EU utan ett avtal överhuvudtaget – alltså en så kallad hård brexit.

Skulle det bli ett nej även där så väntar en tredje omröstning på torsdag som då handlar om att senarelägga utträdet ur EU. Jean-Claude Juncker har tidigare inte kunnat utesluta att britterna kommer att få rösta i valet till EU-parlamentet i maj senare i år.

Mycket talar för att Theresa May tvingas be om förlängd brexit – vilket troligtvis också kommer beviljas, enligt källor till The Telegraph. Däremot tillkommer då juridiska och finansiella villkor. Samma tidning skriver att en fördröjd brexit kan kosta landet över en miljard pund i månaden.