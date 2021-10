Under en tid hade nynazisten Matthew Cronjager, 18, från Ingatestone i Essex, byggt upp ett slags digitalt kartotek med högerextrem propaganda och ritningar över bomber. Själv beskrev han sig som ledare för nazistgruppen ”Brittiska handen” och i chattar planerade de terrordåd.

Men de kom att avslöjas av en polisinfiltratör som lyckats ta sig in i gruppen just som de planerade för att köpa in tält och en 3D-skrivare att trycka vapen med.

Polisen fick bland annat ta emot pengar – i uppgift att köpa vapen, 13 december i fjol.

Planerade hämndmord på sin vän

Samma dag fick polisen höra av Matthew Cronjager att han hade planer på att döda sin tidigare kompis med asiatiskt ursprung. Detta eftersom vännen skrutit om att ha haft sex med tre vita tjejer.

– Vi ska inte blanda raser, återberättas Cronjagers raseri under en rättegång, enligt The Sun.

– Om vi bara kunde få tag på ett dubbelpipigt hagelgevär hade vi kunnat få bukt med det här.

När den Matthew Cronjager greps 29 december upptäckte polisen att han redan börjat rusta. De hittade bland annat ritningar på en vapenbunker, kroppsskydd och högar med material som tydde på en fascination för högerextremism.

Vännen: ”Sårad och förråd”

Under rättegången berättade den asiatiske vännen om tankarna efter att han blev kontaktad av polisen – han trodde först att de skojade.

– Jag kände mig ledsen, sårad och förråd, berättar han.

– Det var inte bara att Matt ville döda mig som gjorde mig sårad. Vi hade ändå haft framtidplaner tillsammans, fortsatte han, enligt The Sun.

I september i år dömdes – men straffet meddelades först 18 oktober – Matthew Cronjager till 11 års ungdomsvård för förberedelse till terrordåd, spridande av terrormaterial och fyra fall av innehav av terrormaterial.

LÄS MER: Nazistiska slagord under Rögles supportertåg