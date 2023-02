Mats Löfvings bror om polisledningen: ”Inte värdigt om de kommer till ceremonin”

Mats Löfvings bror, Jan Löfving, har tidigare berättat om sin ilska och besvikelse mot hur polisledningen hanterade härvan med hans bror.

Familjen och vänner till Mats Löfving har tidigare vittnat om hur polischefen, som jobbat inom myndigheten i över 40 år, upplevde sig lämnad i sticket under sista tiden.

– Jag har fått jättemånga fina samtal från kolleger till honom som har stött och supportrat honom under den här tuffa tiden. Men det är inte de som skulle ha gjort det, säger Jan Löfving i Efter fem.

Vilka är det som skulle ha gjort det? frågar programledare Tilde de Paula Eby.

– De som har det som jobb. Det vill säga HR och polisledningen framför allt, säger Jan Löfving.

Polisledningen inte välkommen till begravningen

Hans ilska riktar sig främst mot polisledningen.

– Jag frågade honom: Får du samtal från din ledning och din chef så de stöttar dig igenom detta. Och det sa han att han fick. Men det ändrades väldigt snabbt. Det började bli uppenbart för Mats att de här samtalen inte var genuina. Det fanns en annan agenda. Det stacks in frågor om saker, by the way-grejer, som tog honom lite på sängen då, säger Jan Löfving.

Efter broderns död i onsdags så har familjen börjat planera för begravningen. Med anledning av att många av Mats Löfvings kolleger har hört av sig och vill delta så planerar familjen en större ceremoni.

Han vill dock lufta vad han betonar är en personlig uppfattning.

– Jag hoppas och förväntar mig att det finns personer i ledningen som förstår att det inte är värdigt om de kommer till ceremonin, säger han i Efter fem.

LÄS MER: Rapporten om Mats Löfving borttagen från polisens hemsida

LÄS MER: Regeringens press på polisen drev på utredningen om Löfving