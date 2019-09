I kvällens avsnitt av ”Efterlyst” på TV3 och Viafree skildras knivmordet på Matar Dioum, 35, i Eriksberg i Uppsala den 2 augusti.

Under kvällen hade Matar varit hemma hos sin före detta partner, som han hade ett barn tillsammans med. Efter separationen var han ofta där för att hälsa på och säga godnatt, berättar partnern i programmet. Just den här kvällen hade barnet haft svårt att sova, vilket gjorde att Matar blev kvar sent.

Runt kvart i ett på natten lämnar han slutligen lägenheten och går mot bussen – men bara minuter senare är han tillbaka i trapphuset.

Matar har blivit knivhuggen i bröstet och blöder kraftigt.

– Han skulle åka buss hem. Busshållplatsen är en kort bit härifrån. Sen vet vi att han har försökt ta sig tillbaka till samma lägenhet. Någonstans under de här få minuterna är det någonting som har hänt, berättar polisen Cecilia Winblad, inspektör för grova brott i Uppsala.

Tidigare partnern: ”Hans ögon rullade bak”

I programmet visar polisinspektören porten till trapphuset där Matar Dioum blödande tog sig in. Hon berättar om vad polisen upptäckte när de kom till platsen.

– Här utanför finns en större mängd blodspår. Han har tagit sig in i porten och vidare uppför två trappor där han anträffas av grannar, liggandes kraftigt blödande.

Den tidigare partnern berättar i programmet att en granne plötsligt knackade på dörren. När hon öppnade såg hon Matar ligga blodig på golvet i trapphuset.

– Jag såg att det rann blod när jag tog honom i mitt knä. Jag såg att han hade ett knivhugg i hjärtat och jag försökte liksom trycka handen mot. Hans ögon rullade bak och han andades jättekonstigt. Det liksom bubblade.

40 minuter senare dör Matar på sjukhuset.

Polisinspektör Cecilia Winblad berättar att man inte tror att det här mordet hänger ihop med tidigare gängrelaterade incidenter i Uppsala. Hon säger även att det inte rör sig om ett område som vanligtvis präglas av våldsamheter.

Nu efterlyser polisen information från allmänheten gällande mordet.

LÄS MER: Efterlyst man har hittats på Arlanda

LÄS MER: Polisen släpper fantombild på misstänkt våldtäktsman