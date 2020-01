I slutet av sommaren i fjol hade kvinnan bokat in en helkroppsmassage på ett badhus i Stockholm.

– Han började massera rygg och baksidan av kroppen och det var inga konstigheter. Jag tyckte att han var lite väl långt upp på låren när han masserade baksidan av benen. Sedan masserade han utsidan av rumpan men då frågade han först, säger kvinnan enligt åtalets förundersökningsprotokoll.

Det som började som en mer eller mindre vanlig behandling förvandlades efter cirka 40 minuter till något helt annat, enligt kvinnan, som menade att hon under behandlingen ”halvslumrade till”. Aftonbladet har tidigare rapporterat om händelsen.

– Jag hade en sovmask på mig som luktade lavendel. Sedan masserade han vader och ben och sen innerlåret och sen utsidan av könet. Jag trodde först att det var ett misstag men han fortsatte att massera insida lår och smekte utsidan av könet igen fem till sju gånger.

Massören: ”Fick feeling”

Kvinnan upplevde att beröringen ”absolut inte var ett misstag”, samt att den manliga massören flyttade upp handduken som skylde kvinnans kön på magen. Mannen ska då återigen rört kvinnan på könet ”som att han petade med ett finger”. Eftersom kvinnan hade sovmasken på sig kunde hon inte se någonting.

Därefter ska kvinnan ha börjat skälla ut massören, och frågat vad han gjorde. Massören ska då ha ursäktat sig och förklarat att han normalt inte brukar göra så här, och sagt på engelska ”I got some feeling” (”jag fick en känsla”). Mannen ska också enligt kvinnan gått ned på knä för att be henne att inte berätta detta för hans chefer, samt att han kunde swisha tillbaka massagekostnaden.

– Det var väldigt förnedrande att utsättas för det på en behandling på ett ställe som jag trodde var seriöst. Och sen att han sade att han fått 'feeling' och skulle swisha var också förnedrande.

Massören, som förnekar att han skulle ha sexuellt ofredat kvinnan, medger att han frågade om att swisha tillbaka summan, men att han inte ska ha rört vid hennes kön med mening. Enligt förhöret med mannen ska han ha råkat komma åt hennes kön när han tagit bort papperet han tidigare använt för att torka bort överflödig massageolja.

– Jag erbjöd mig att hon skulle få pengarna tillbaka, men hon sa att det inte handlade om det. Hon var jättearg.

– Hon kan ha tolkat det på något annat vis men jag hade ingen intention att röra hennes privata delar, utan jag ville hjälpa henne med hennes muskler.

Åtalas för sexuellt ofredande

Han vill heller inte kännas vid att han sagt ”I got some feeling” till sin kvinnliga kund.

Massören hade arbetat som massör i ett par månader som inhoppade vikarie på det berörda badhuset. Han menar i förhör att han inte fått återvända till jobbet efter händelsen.

Chefen för badhuset bekräftar för Expressen att den åtalade mannen inte längre arbetar kvar för badet – men är annars fåordig om händelsen.

– Jag kan inte gå in på enstaka fall, det är inget vi gör. Men jag kan säga att i ärenden där det kan uppstå sånt här kring våra kunder så har vi tydliga och strikta rutiner som vi går efter. Vi hör båda sidor, analyserar och fattar beslut så det blir bra för alla parter, säger chefen.

Expressen har sökt massörens advokat för en kommentar.