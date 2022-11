En masskjutning i Colorado Springs i delstaten Colorado skakar om USA.

Vid midnatt natten till söndagen lokal tid inträffade skjutningen inne på en gayklubb, fem personer har dött och ytterligare 18 skadades. Den misstänkte skytten får för närvarande vård, enligt CNN.

Motivet för attacken är ännu oklart, men gärningsmannen har identifierats som Anderson Lee Aldrich, 22, enligt New York Times.

Gayklubben Club Q har skrivit ett uttalande på Facebook där det framgår att det var besökare på klubben som lyckades stoppa gärningsmannen.

”Vi tackar den snabba reaktionen från heroiska besökare som kuvade skytten och avslutade den här hatattacken.”

”Smärtsamt och förödande”

Colorado har nyligen, i mellanårsvalet för två veckor sedan, röstat fram Jared Polis, som är den första guvernören som öppet tillhör HBTQ-communityt. I ett uttalande på söndagsmorgonen hyllade också han de klubbesökare som stoppat attacken, och uttryckte sitt stöd till de drabbade familjerna.

– Det här är hemskt, smärtsamt och förödande, sammanfattade han masskjutningen.

KOAA News har pratat med Jason Jusell som arbetar på klubben.

– Club Q öppnade med intentionen att vara lite utanför så att människor inte skulle se dig gå in där, och på det sättet kunde gaymän från det militära ha en plats där de kunde känna sig trygga och välkomna, säger han.

Polisavspärrningar i närheten av klubben. Foto: THOMAS PEIPERT / AP TT NYHETSBYRÅN

Jason Jusell syftar bland annat på den tid – 17 år – då HBTQ-personer inte fick vara med i det militära.

Adrian Vasquez vid polisen i Colorado Springs har enligt New York Times sagt i ett uttalande att gärningsmannen började skjuta omedelbart när han kom in på klubben, och att heroiska insatser från besökare stoppade honom. Gärningsmannen ska ha använt ett gevär, enligt New York Times.

En rad politiker har gått ut och fördömt attacken, bland annat den välkände demokraten och senatorn Chuck Schumer.

”Vi måste stå upp emot hat mot HBTQ+-amerikaner. Vi måste fortsätta att arbeta för att få ett slut på vapenvåld i USA”, skriver han på Twitter.

Respect for marriage act

Just på söndagen är det Transgender day of remembrance i USA och underhelgen hade Club Q en rad aktiviteter kopplade till transpersoner inplanerade.

I veckan röstade senaten igenom Respect for marriage act som syftar till att också äktenskap mellan personer av samma kön ska ha federalt skydd. 37 republikaner röstade emot.

I maj i år uttalade sig president Joe Biden om våld riktat mot HBTQ-personer.

– Vi fortsätter att se frustrerande bakslag och uppåtgående hat och våld riktat mot HBTQ-personer i USA och runtom i världen. Det här är fel, sa han då enligt NBC News.

49 personer döda i Orlando

Det är många som i dag påminns om den masskjutning som skedde inne på en gayklubb i Orlando 2016, där 49 personer avled och minst lika många skadades.

Det är i nuläget oklart om motivet för helgens skjutning i Colorado är ett hatbrott. New York Times uppger att en person med samma namn som gärningsmannen Anderson Lee Aldrich greps förra året efter ett bombhot. Det var mannens mamma som uppgav för polisen att sonen hotade att skada henne med vapen, ammunition och en hemmagjord bomb. Ingen bomb hittades.