Massivt regnoväder slår till – 60 millimeter ska falla

I Svealand ska det regna mer under ett dygn än vad som är normalt under en månad.

Det ska regna rejält i Svealand under onsdagen och kan komma upp mot 60 millimeter regn under dygnet – mer än det normalt gör under en månad.

– Det kommer att regna ihållande hela dagen, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm.