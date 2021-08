Massiva bränder härjar – svenska flygplan kallas in

Massiva bränder härjar i skogarna norr om Aten. Över 500 brandmän, frivilliga och soldater hjälper till med att släcka det brandhärjade området. Samtidigt har Grekland under de senaste dagarna registrerat rekordhöga temperaturer över hela landet. På flera håll i huvudstaden Aten har 42 grader uppmätts, rapporterar AP.

Inga personer uppges ha skadat i bränderna, men ett flertal byggnader skog har totalförstörts. Elnätet har också tagit skada av bränderna, och på flera håll har det varit lokala strömavbrott.

Nikos Hardalias, chef för räddningstjänsten på plats berättar för Nyhetsbyrån AP att de arbetat dygnet runt med att släcka bränderna och rädda människoliv.

– De här är avgörande timmar. Vårt land upplever den värsta värmeböljan på över 40 år, säger han till AP.

Totalt har 81 olika skogsbränder brutit ut i landet under de senaste 24 timmarna. Av dessa härjar 40 bränder fortfarande under onsdagen. Men branden norr om huvudstaden var den som nådde störst omfång.

Tusentals invånare har nu tvingats lämna sina hem för att undkomma bränderna.

Sverige skickar flygplan

På onsdagen kom besked att Sverige bistår Grekland med två så kallade skopande flygplan, som kommer att hjälpa till i släckningsarbetet.

– Vi ser det som en självklarhet att ge stöd till Grekland, genom EU-samarbetet. Det känns extra bra att kunna erbjuda det med tanke på det stöd vi fick från EU under 2018 säger Roger Gustafsson, projektledare på MSB:s operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Sverige har varit med i det här samarbetet sedan 2019 – men det här är första gången hjälpen faktiskt aktiveras. Grunden är att först se till att beredskapen är tillräcklig på hemmaplan, enligt Roger Gustafsson.

– När vi gör bedömningen att skicka plan så utgår det alltid från att vi har en god beredskap i Sverige. När vi säkerställt den, så ser vi vilken förmåga vi har att stödja andra länder, i detta fall Grekland, säger han.

Taki Balogianni, 58, från Göteborg befinner sig på den populära turistön Rhodos. Foto: Privat / Privat

Taki,58, såg lågorna slå mot natthimlen

Taki Balogianni, 58, från Göteborg befinner sig på den populära turistön Rhodos.

Rhodos har likt flera turistorter runt medelhavet drabbats av flera bränder. Räddningspersonal på ön kämpade med två specialbyggda flygplan och tre helikoptrar för att släcka bränderna på Rhodos under söndagen.

Taki har tidigare varit bosatt på ön i 20 år men hade nu endast rest ner på semester från Sverige. När han anlände på fredagen märkte han av de varma temperaturerna.

– Vi kom ner i fredags och de första dagarna blev det först poolen och sedan upp till rummet för AC, säger han.

– Lokalt där man är kan det vara upp till 45 grader och lägger du sedan på vind så blir det jävligt varmt.

I söndags kunde Taki se hur lågorna slog upp mot natthimlen från hotellet, som ligger en mil bort från branden.

– Vi såg hur röken drog in. Jag tänkte: ”Vafan det där är inte långt bort” och jag funderade då på att köpa upp vatten ifall strömmen skulle slås ut, säger han.

Bild på bränderna från Taki Balogiannis Foto: Taki Balogianni / Privat Meddelandet Taki Bologianni fick i telefonen från resebolaget TUI under onsdagen. Foto: Skärmdump / Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

VMA utfärdat på ön

Under onsdagen har räddningsarbetet och eftersläckningarna fortsatt på Rhodos, även om de största bränderna nu är släckta. Ett VMA skickades ut i telefonerna till boende på Rhodos under morgonen där de varnade för ytterligare bränder. Även resebolaget TUI skickade ut ett meddelande direkt i telefon till Taki under onsdagen.

– De har ganska hög beredskap. Det är över 40 grader varmt nu. Den här hettan och vinden gör det extremt svårt för dom att släcka branden, säger Taki Balogianni.

Under sina 20 år på ön har han aldrig upplevt så höga temperaturer.

– Det har inte varit så här varmt så många dagar i sträck, säger han.

TUI: ”Vi kommer följa situationen”

Enligt resebolaget TUI skickades meddelandet ut till kunderna på Rhodos för att visa att man känner till och följer situationen. Men det finns i nuläget ingen risk att bränderna ska påverka planerade resor.

– Det är fortsatt brandfara. Vi har skickat ett meddelande till våra kunder på Rhodos för att varna om brandrisken, säger Nora Aspengren på TUI:s presstjänst.

– Det kommer inte påverka resorna. Allting går som planlagt, säger hon.

Nora Aspengren förklarar vidare att bolaget finns tillgänglig för resenärernas frågor och att de löpande kommer informera sina resenärer om läget i landet.

