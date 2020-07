Mary Trump är USA:s president Donald Trumps brorsdotter. Hon är psykolog och släppte nyligen sin bok ”Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man”. Boken skildrar familjen Trumps liv och Mary Trump anklagar presidenten för en rad olika saker, och kallar honom för en narcissist.

Efter boksläppet intervjuas nu Mary Trump av CNN.

– Han kommer inte att bli bättre, han kommer utan tvekan att bli sämre, säger hon i intervjun.

Hon påstår bland annat att Trump ignorerar fakta och att han kommer ha svårt att styra landet genom kriser på grund av sin barndom.

– Donald är en djupt psykiskt skadad man, på grund av sin uppväxt och situationen med sina föräldrar, säger Mary Trump till CNN.

Trump svarar

Vidare säger hon att Trump beter sig som han alltid har gjort, och att det då brukade fungera. Men att det inte fungerar lika bra längre.

Trump gick under fredagen ut och kallade sin brorsdotter för ”en röra” och menar att hon slänger sig med osanningar. På Twitter skriver presidenten att hon brutit mot en oskriven lag när hon kritiserar hans föräldrar.

Mary Trump svarar med att presidentens attack mot henne är så han brukar göra, främst mot kvinnor.

Nu pratar Mary själv om boken för första gången.

