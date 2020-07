Mary Trumps nya bok ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” har redan väckt stor uppmärksamhet efter att en domstol först beslutade att tillfälligt stoppa den.

En annan domstol ändrade beslutet vilket gjort det möjligt för förläggaren Simon & Schuster att släppa boken – och nu har delar av innehållet börjat komma ut.

Boken publiceras den 14 juli, tidigare än planerat, och har redan tryckts i 75 000 exemplar, enligt domstolsdokument.

Hade hybris och var ignorant

Enligt CNN och New York Times, som har läst de första exemplaren, beskrivs presidenten som en man som länge har haft hybris och varit ignorant.

Mary Trump skriver även om sin egen reaktion när det blev känt att Trump skulle lansera sin presidentvalskampanj.

”Jag tror inte att Donald tog det allvarligt. Han ville helt enkelt ha gratis publicitet åt sitt varumärke”, skriver hon i boken enligt CNN.

New York Times uppger även att Mary Trump hävdar att presidenten betalade någon annan för att genomföra prov då han studerade vid high school.

Baserar boken på minnen och dokument

Mary Trump, som är psykolog, skriver att presidenten uppfyller nio kliniska kriterier för att vara narcissist.

”Faktum är att Donalds patologier är så komplexa och hans beteenden ofta så oförklarliga att det, för att komma fram till en korrekt och omfattande diagnos, skulle krävas ett helt batteri av psykologiska och neurofysiologiska tester som han aldrig skulle ställa upp på”, skriver hon bland annat.

Mary Trump uppger att boken baseras på hennes egna minnen samt juridiska dokument, bankpapper, skattedeklarationer och andra dokument.

Vita huset har avböjt att kommentera bokens innehåll, enligt CNN.

President Trump har tidigare sagt i en intervju med Axios om brorsdotterns uppgifter att han förlöjligade sin far, som drabbades av Alzheimers sjukdom:

– Det är totalt falskt, det motsatta.