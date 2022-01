Mary-Janes tatuering feltolkas som ”sexuell”

Mary-Jane berättar om den första tatueringen hon någonsin skaffade.

– Jag hade planerat den flera månader i förväg och gjorde massvis med efterforskningar. Mina föräldrar betalade för den och ville att jag skulle ha superkoll så att jag var säker på att jag verkligen ville ha den. Nu har jag haft den i två år och det är en sån tatuering som jag vet att jag fortfarande kommer att älska när jag är en gammal tant. Jag är så glad att jag skaffade den, säger Mary-Jane.

Problemet är tatueringen hon skaffade förra året.

– Herregud... jag kan typ skratta åt den nu men det svider fortfarande så mycket för den är på min kropp för all framtid, säger Mary-Jane.

”Om du inte förstår hur tvetydigt det här är så fråga dina föräldrar”

Hon lade motsvarande 700 kronor på tatueringen.

– Jag och min bästa vän körde till ett sunkigt ställe och jag fick en tatuering på revbenen. Inte nog med att den är skev, den har en sexuell dubbel betydelse. Jag borde inte ha tillgång till pengar, säger Mary-Jane.

Efter att ha fått hundratals kommentarer som bad henne visa tatueringen gjorde Mary-Jane det i ett Tiktok-klipp som du kan se här.

Det visar sig att tatueringen lyder ”They come, they go”. När Mary-Jane skaffade den var det för att symbolisera hur flytande bekantskaper kan vara och att inte alla människor som kommer in i ens liv förblir en del av det. Men hon insåg snart att det kan tolkas på ett helt annat – och sexuellt – sätt eftersom ordet ”come” också är slang för att ejakulera...

– Om du inte förstår hur tvetydigt det här är så fråga dina föräldrar, säger Mary-Jane.

