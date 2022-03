Experterna tycks vara överens: Putin måste ha drömt – och planerat för – att kriget i Ukraina skulle gå blixtsnabbt.

Men sannolikheten för en mer utdragen konflikt ökar i takt med att Ukraina bjuder på större motstånd än vad Moskva verkar ha väntat sig.

Nu konfronteras de ryska styrkorna med det geologiska fenomenet ”rasputitsa” som årligen förvandlar vägarna i stora delar av Ukraina och södra Ryssland till bottenlös lera när den vinterfrusna jorden töar.

– I samband med det blir stora delar av vägnätet och hela landytan under tjällossningen ofarbar. Strukturen i jorden gör den såplik, säger Ingemar Nilsson, före detta lantbruksråd vid svenska ambassaden i Moskva.

– Det gäller framför allt den öppna marken. Men det finns ett väldigt dåligt lokalt vägnät som också påverkas av det här, säger Ingemar Nilsson.

”Som att gå i halvmeterdjup gyttja”

I samband med ett besök på ett lantbruk fick Ingemar Nilsson själv känna hur det var att röra sig i leran.

– Det visade sig att gården låg 400 meter bort från vägen. Det var som att gå i halvmeter djup gyttja.

Det sker i områdena med det som kallas ”den bördiga svarta jorden” som börjar söder om Moskva och sträcker sig långt in i Ukraina. Området präglas av ett inlandsklimat med kalla vintrar som ger en tjock och djup tjäle. På våren smälter snön samtidigt som tjälen släpper – men inte hela vägen.

– Då kan inte jorden dräneras, vilket innebär att den blir väldigt vattenmättad. Då tappar marken sin bärighet, säger Mattias Andersson, geotekniker vid Statens geotekniska institut.

Defensivt vapen

Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap vid Mittuniversitetet, menar att leran är en faktor som redan har påverkat krigets utveckling.

– Ett platt gigantiskt lerfält mil efter mil är jättedåligt. Då måste de ryska styrkorna långa sträckor hålla sig på asfalterade vägar, och det bidrar till att Ukrainas försvar vet exakt var de ryska styrkorna befinner sig, säger Håkan Gunneriusson.

Ukraina består till stor del av åkermark. De stora avstånden i kombination med leran är en av de faktorer som ställt till det för Ryssland, menar Håkan Gunneriusson.

– Man kan se leran som ett defensivt vapen för Ukraina. Den lägger sig som en våt filt över allt som ska gå snabbt – och snabbhet är en viktig faktor i krigföring i dag, fortsätter Håkan Gunneriusson.

Hade inte Ryssland kännedom om hur marklaget ser ut den här årstiden?

– Jo, och det är en av de saker som jag finner besynnerliga i den här krigföringen. Om man planerar ett krig och kan inleda det precis när man vill – varför göra det just under den här leriga perioden? Mycket pekar på att Moskva hade räknat med ett mycket kortare krig, liknande det vi såg under annekteringen av Krim, säger Håkan Gunneriusson.

Enorma kolonnen fast på vägarna

Den flera kilometer långa kolonnen med ryska militärfordon som står still ett par mil nordväst om huvudstaden Kiev i en vecka har fått stor uppmärksamhet i både svenska och internationella medier.

– Många av militärfordonen i den är terränggående. De hade under en annan årstid kunnat köra var som helst i det här området. Nu står de på rad för att de helt enkelt inte kan köra på sidan av vägen, säger Håkan Gunneriusson.

