Marine Le Pen om relationen till Jimmie Åkesson: ”Kontakten bröts”

– Vi har redan vunnit en total ideologisk seger, säger hon.

Marine Le Pen, dotter till grundaren Jean-Marie Le Pen, känner sig trygg i sin ideologiska seger efter att familjen i snart ett halvt sekel har nött in sitt invandringsfientliga budskap i den franska väljarkåren.

Nu tar hon emot Expressen i sitt kvalmiga och något röriga kontor mittemot Nationalförsamlingen, i väntan på att flytta in i ett nytt kampanjhögkvarter.

Att som utländsk media nå fram till den ultranationalistiska ledaren har tagit sin tid, sedan den första förfrågan i våras.

Kanske känner hon intuitivt att just Sverige är ett land som kan ge hennes politik ett visst mervärde i jämförelse, ett land som inte är med varken i Nato eller i eurosamarbetet?

Expressens Magnus Falkehed intervjuar Marine Le Pen. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Hon skrattar i alla fall gott när vi frågar hur hon vill att vi ska göra med ansiktsmaskerna vi bär. Marine Le Pen vill höra mer om frivilligheten som i stora drag har präglat den svenska pandemibekämpningen.

Bland kraven som ställdes för en intervju var att hennes medarbetare själva skulle filma och banda intervjun. Samtidigt vill Marine Le Pen visa upp även för de franska väljarna att hon är en presidentkandidat med en vision och kontakter som går långt utanför landets gränser. Att bara vara en invandringsfientlig räcker inte längre i Frankrike. Det har snarare blivit mainstream i politiken.

Marine Le Pen säger att hon ”kommer att bli den första presidenten med katter”. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Le Pen: ”Man sa att jag var tokig”

I dag basunerar den konservativa högerns starkaste kandidat, Xavier Bertrand, att han vill ”förbjuda salafismen”, det vill säga bokstavstrogen islam. På den extrema högersidan vill uppstickaren Eric Zemmour sudda ut allt utländskt till den grad att ”ofranska” namn ska förbjudas till nyfödda. Med den retoriken drar Eric Zemmour ett stigande väljarstöd som nu ligger på 15 procent i en opinionsundersökning – bara en procent bakom Marine Le Pen.

Nu hävdar Marine Le Pen att till och med EU-institutionerna har gått på hennes linje i pandemins spår.

– Har du hört någon prata om Maastricht-kriterierna på länge, säger hon triumferande.

Hon hänvisar till det tidigare målet att EU:s länder ska ha strama statsfinanser. Marine Le Pen lutar sig tillbaka i läderfåtöljen. Hon slår nöjt med fingrarna i bordet.

– Jag minns reaktionerna när jag sade att den europeiska banken ska låta sedelpressarna skapa mer pengar. Man sade att jag var tokig! Hur mycket har de skapat på sistone? 2 700 miljarder euro, säger hon.

Det är också ett sätt att ducka för att hon inte längre talar sig varm för att Frankrike ska överge eurovalutan eller begära utträde ur EU – två tidigare krav som inte föll väl hem i de franska väljarlagren. Efter Storbritanniens kaotiska Brexitutträde från EU är inte ett franskt Frexit något som man längre vinner många väljare på.

Emmanuel Macron efter segern i franska presidentvalet 2017. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Den nuvarande presidenten Emmanuel Macron höll sitt segertal i valet 2017 efter att ha spelat en förlängd version av EU:s egen ”nationalhymn”: Beethovens ”Hymn till glädjen”.

Enligt opinionsundersökningarna så här långt är det återigen Macron och Le Pen som har störst chans att mötas i en final i presidentvalet, i april och maj 2022. Men fältet blir mer osäkert, ju fler kandidater som ställer upp i den första valomgången.

– Väljarunderlaget är ju inte oändligt, muttrar Marine Le Pen.

Hon har länge kämpat för att göra sitt parti, i dag omdöpt till Nationell Samling, mer rumsrent.

– Jag vill tillsätta en samlingsregering om jag blir vald, säger hon.

Le Pen om relationen till Jimmie Åkesson

Samtidigt så har hon haft det motigt att ena sina kusinpartier i grannländerna. Sverigedemokraterna är något av ett sorgebarn i det sammanhanget, förklarar hon:

– Det gick i två faser, säger Marine Le Pen.

– I en första fas var våra relationer extremt hjärtliga och vi arbetade bra tillsammans, säger hon.

Det var i en tid som började med att en ung Jimmie Åkesson var fanbärare i den dåvarande Nationella Frontens första majtåg 2002 i Paris tillsammans med fyra partivänner från Lund. Då hade Marine Le Pens pappa, Jean-Marie, otippat nått finalplatsen i det franska presidentvalet.

– Det här inspirerar mycket. När det går bra för nationalister i Europa så går det bra för oss, sa Jimmie Åkesson som då var Sverigedemokraternas ungdomsordförande och hade rest till Paris för att stötta den 73-årige Jean-Marie Le Pen.

Sedan förstår jag inte vad som hände. Våra kontakter bröts plötsligt och brutalt

Jean-Marie Le Pen blev under sin karriär flera gånger åtalad för hets mot folkgrupp, förintelseförnekelse och antisemitism.

Marine Le Pen på Sverigebesök 2013. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN

Elva år senare reste partiets arvtagare, Marine Le Pen till Sverige på besök. Hon hade då inlett ett arbete för att göra partiet rumsrenare med ett tydligt sikte mot makten.

– Men sedan förstår jag inte vad som hände. Våra kontakter bröts plötsligt och brutalt. Det är verkligen synd, säger hon.

Marine Le Pen har försökt få Sverigedemokraterna in i samma grupp, (kallad ID), i EU-parlamentet som spanska Vox, Sannfinländarna, italienska Lega, tyska AFD med flera.

– Jag förstår verkligen inte den här viljan att stå att absolut vilja stå helt utanför. Men saker kan ju ändras, säger Marine Le Pen.

Marine Le Pen säger att hon inte förstår var som hände när hon och Jimmie Åkesson tappade kontakten. Foto: DUYGU GETIREN MADEN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kan det vara så att Sverigedemokraterna anser att ditt parti har blivit för vänster och att ni står för nära Ryssland och Putin?

– Jag försöker inte att hitta kloner till mitt parti. Jag vill försvara folkens rätt till självbestämmande i Europa, säger den franska presidentkandidaten.

Jag är inte född i går och är inte naiv. Jag vet att stormakterna avlyssnar alla

– Vad det gäller Ryssland så anser jag att vi inte har någon anledning att gå in någon sorts kallt krig med dem. Det ligger inte i vårt intresse. Vi vill hålla dem båda två på samma avstånd, säger hon.

Är raden av cyberattacker med ursprung i Ryssland något som oroar dig?

– Ja, men inte mer än när det avslöjas att USA under herr Obama har avlyssnat samtliga europeiska ledare, inklusive Angela Merkel. Jag är inte född i går och är inte naiv. Jag vet att stormakterna avlyssnar alla och har maktredskap som de använder sig av. Voilà!

I det förra valet utpekades ryska hackare för att ha tagit sig in e-postprogrammen hos fler medarbetare till Emmanuel Macron – Marine Le Pens motståndare.

Men vare sig hennes ekonomiska program eller hennes hållning till Ryssland förklarar allt, tror presidentkandidaten.

Le Pen säger att hon har intrycket att Sverigedemokraterna ”absolut ville hitta en ursäkt” för att hålla sig vid sidan om en allians.

Le Pen kritisk till EU:s vaccininköp: ”De har misslyckats totalt”.

”Biden är som Trump, fast mer hycklande och mindre transparent”, säger Marine Le Pen. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Le Pen: ”Trump hade sina fel”

I hennes ögon är det EU som har skapat konflikten i Ukraina genom att stötta västvänliga krafter. Om hon skulle vinna presidentvalet ska hon göra allt hon kan för att avblåsa de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland och skapa tätare ekonomiskt och politiskt samarbete, förklarar hon.

– Vill man däremot att Ryssland närmar sig Kina och skapar en rysk-kinesisk megasupermakt så är det bara att fortsätta på den inslagna vägen, hävdar hon.

USA vill hon däremot gärna samarbeta med i indiska och asiatiska regionen – eller i rymden. Även om hon säger sig ha ett begränsat förtroende för USA:s president Joe Biden. Speciellt efter att USA gick bakom ryggen på fransmännen när de tog över ett gigantiskt u-båtskontrakt till Australien.

– Biden är som Trump, fast mer hycklande och mindre transparent. Trump hade sina fel, men han var åtminstone tydlig. Han sade vad han gjorde och gjorde vad han sade. Det är verkligen inte fallet med Biden. De som gjorde allt för att stötta Biden borde verkligen ångra sig i dag, säger Marine Le Pen.

”Talibanerna kommer väl inte att finnas kvar till tidernas ände”, säger Marine Le Pen. Foto: KRISTOFER SANDBERG

”Man ska aldrig undervärdera det politiska djuret Marine Le Pen”

Reträtten från Afghanistan lägger presidentkandidaten också till bevisbördan på vad hon anser vara brist på transparens från USA:s sida.

Frågan har ställts i Frankrike ifall Mali kan bli ett nytt, afrikanskt Afghanistan: ett land där européer stöttar en korrupt regim – och nu en militärjunta – i hopp om att hålla islamistiska grupper stången? Kriget mot jihadistgrupperna i regionen har pågått sedan 2012.

Vi lyckas helt enkelt inte alltid att exportera den demokratiska modellen

Svenska soldater strider tillsammans med franska soldater där. Anser du att de borde packa sina väskor och resa hem?

– Nej, jag tror inte att alla jämförelser håller. Till att börja med så ingrep Frankrike där efter att den sittande regeringen ropade på hjälp. Och vad skulle alternativet vara? Att låta islamisterna upprätta ett kalifat?

Marine Le Pen lägger inte lika mycket vikt vid att det afrikanska landet nu styrs av en militärjunta.

– Om man vill moralisera i de här länderna så sätter man sig i vägen för folket. Vi lyckas helt enkelt inte alltid att exportera den demokratiska modellen, menar hon.

Journalisten Camille Vigogne har följt Marine Le Pen i många år. Foto: Privat

Afrika liksom Afghanistan är också startpunkter för flyktingar och migranter mot Europa. Där närmar man sig Le Pens kärnbudskap sedan årtionden. Det budskap som har hållit henne kvar i politiken genom både med- och motgångar. Mer än en gång har hon spåtts vara på väg mot en slutgiltig krasch – och det ända sedan tonåren. Nu senast i somras då partiet gjorde ett uselt regionalval.

Men i början av året låg Le Pen i opinionsundersökningarna bara en hårsmån från seger i en final mot Macron i nästa presidentval.

Om jag blir president så ska fransmännen genast få folkomrösta om invandring

– Man ska aldrig undervärdera det politiska djuret Marine Le Pen. Hon har det i särklass starkaste varumärket i fransk politik, säger Camille Vigogne, politisk journalist på L'Express, som har följt henne i åratal. Lyckas Le Pen dessutom hålla uppstickaren Eric Zemmour stången så kan han servera henne en rejäl reserv med invandrarfientliga röster i en valfinal.

I Marine Le Pens värld ska migranter hållas borta från Europa till varje pris.

– Om jag blir president så ska fransmännen genast få folkomrösta om invandring, säger hon. Det lagpaket hon då vill lägga fram ska riva upp själva definitionen av asyl och rätten till uppehållstillstånd.

– Alla ansökningar om asyl måste då göras på ambassaderna eller konsulaten. Bara de som har beviljats asyl där får sätt foten i Frankrike, säger hon. För de som befinner sig i landet ska all social hjälp, bidrag, sjukvård och skola till barnen dras in, liksom rätten till familjeåterförening. Illegala migranter ska låsas in i ”center som de inte kan rymma ifrån”.

”Överdriven generositet skapar i slutändan lidande och smärta”, säger Marine Le Pen. Foto: KRISTOFER SANDBERG

”Vi har inte råd längre”

Längre ut världen, som i fallet med Afghanistan är Marine Le Pens lösning på migration att skapa vad hon kallar ”cités d’asiles”, asylsamhällen, nära en konfliktzon.

Iran och Pakistan tar redan emot 85 procent av Afghanistans flyktingar…

– Jo, men jag tänker mer på den andra sidan som i Tadjikistan. Där har vi allierade. Man kan mycket väl tänka sig asylsamhällen där, säger Marine Le Pen och ser för första gången lite osäker ut när det kommer till Centralasiens geografi. Hon viftar bort en sekunds tvekan med handen som en irriterande fluga.

Är din tanke att låsa in dem bakom taggtråd?

– Nej, det ska vara asylsamhällen där de kan stanna i skydd för talibanerna som de är offer för. Samtidigt kan de leva utan att vara för långt ifrån sitt hemland. Talibanerna kommer väl inte att finnas kvar till tidernas ände.

Min uppgift är att ansvara för fransmännens lycka

Så du tror inte att många av dem skulle försöka ta sig till Europa?

– För att uppnå vadå?

Ett bättre liv?

– Tycker du att det är ett bättre liv som de har under broarna i Paris i dag?

Hittills har det inte avskräckt…

– Det är så klart när man erbjuder dem gratis sjukvård och barnen får gå i skola gratis och de får gratis bostäder. Det måste bli ett slut på det! Vi kan inte hålla på så. Vi har inte råd längre, säger Marine Le Pen och fortsätter, något irriterad:

– Min uppgift är att ansvara för fransmännens lycka. Ni tycker kanske att det är egoistiskt? Jag vet att svenskar gillar att moralisera om generositet. Men överdriven generositet skapar i slutändan lidande och smärta. Det egna folkets lidande är ett ändå ett dyrt pris att betala, säger hon.

Spänd politisk relation med pappan

Marine Le Pen fick vatten på sin kvarn den rapport om överrepresentation av personer med utrikes bakgrund bland brottsmisstänkta som släpptes i av det Brottsförebyggande rådet, BRÅ i Sverige: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Rapporten fick ett visst genomslag i Frankrike där det är förbjudet för forskare att använda sig av etnicitet i statistik.

– Jag har länge blivit utpekad och förtalad för att ha sagt att just detta är en av konsekvenserna av massinvandring, säger hon.

Vid sidan av ett systematiskt utpekande av invandringen som roten till mycket ont i Frankrike försöker Marine Le Pen också framstå som en mjuk person, den ensamma mamman som har uppfostrat sina barn. Hon har också på sin fritid gått en utbildning för kattuppfödning.

2014 blev det ett hårt personligt slag när en av hennes pappa Jean-Marie Le Pens dobermannhundar dödade en av Marines bengaliska katter. Kort därefter flyttade hon från pappans hem. Den politiska relationen mellan far och dotter var då redan spänd. I dag säger pappa Le Pen till Le Monde att han inte utesluter att rösta på dotterns utmanare, Eric Zemmour.

I Frankrike är det tradition att den nyvalda presidenten importerar en labrador från Kanada som sällskapsdjur i Elyséepalatset.

– Jag kommer att bli den första presidenten med katter. Hela min lilla stam av somaliska och bengaliska katter kommer att flytta in, säger hon och brister ut i ett leende.

”Jag vet att svenskar gillar att moralisera om generositet. Men överdriven generositet skapar i slutändan lidande och smärta”, säger Marine Le Pen. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Tänker inte byta bana

Det här valet är Le Pens tredje presidentval och det finns en utbredd otålighet inom hennes parti att nå makten. Trots flera utrensningar i partiet är hennes position regelbundet ifrågasatt från delar av rörelsen – inte minst bland de som skulle vilja se hennes yngre systerdotter Marion Maréchal ta över.

Du har också sagt att du kan tänka dig att göra något helt annat i livet. Om du förlorar igen, kommer du att lämna politiken och ägna dig åt kattuppfödning då?

– Jag har många passioner. Men jag kommer inte att byta bana innan slutet på mitt andra presidentmandat, säger hon.

Magnus Falkehed är utrikesreporter på Expressen sedan 2016. Tidigare i år blev han belönad med Nils Hornerpriset för god utrikesjournalistik. Han är bosatt i Paris.

Magnus Falkehed om reportaget: ”Ända sedan 90-talet har jag följt familjen Le Pen i fransk politik. Aldrig har en Le Pen varit så nära presidentpalatsets dörrar som detta år, trots många hinder.

Marine Le Pen, 53, verkar aldrig ha sett sig ha något annat val än gå i pappa Jean-Maries fotspår, ända sedan hon i skolan blev trakasserad för att vara sin fars dotter eller när mamma efter skilsmässan poserade i Playboy i protest mot Jean-Marie. Marine överlevde också ett bombattentat mot hemmet. Länge bodde hela klanen Le Pen under samma tak och samtliga hennes sambos kom från partiet.

Hennes tillförsikt under vårt möte verkade inte speglad. Jag tror att hon har svårt att se sig som något annat än en presidentkandidat, livet ut.”