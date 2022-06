Man vore väl förlåten om man trodde att en marinchef skulle vara stressad för att ett krig pågår med en krigförande part som dessutom har tillgång till samma vatten som Sverige. En nation som rört sig likt en skuggfigur i ubåtskostym under de senaste decennierna.

Men Ewa Skoog Haslum verkar inte det minsta jagad där hon kommer gående över Muskö örlogsbas, söder om Stockholm. Basen som invigdes 1969 tog nitton år att bygga och 800 000 kilo dynamit användes för att spränga bort så mycket berg att en underjordisk anläggning lika stor som Gamla stan kunde byggas.

Sedan den 21 januari 2020 är Ewa Skoog Haslum marinchef. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det är måndagskänsla på området och hembakt Budapeststubbe har serverats till kaffet. Jobbar man inom försvaret är kanske krigsläge att ses som business as usual.

För gemene man utan militärt överintresserad läggning blev krigsutbrottet i Ukraina en överrumplande händelse. Men också för en försvarsminister som Peter Hultqvist verkar lägesförändringen under våren kommit som lite av en överraskning, åtminstone om man – kanske lite elakt – ska tolka hans uttalande om att ”när situationen förändras måste man också ta ställning. Jag bestämde mig för det här den 11 april klockan 08.15”, som han beskrev sin plötsligt förändrade hållning i Nato-frågan i en intervju med Dagens Nyheter.

För marinchefen Ewa Skoog Haslums horisont har krigshändelserna under våren dock varit väntade sedan en lång tid tillbaka.

– Jag vänder mig lite emot det här att säkerhetsläget skulle ha förändrats radikalt. För oss som jobbar med detta så var det inte överraskande på något sätt. Vi har levt med det förändrade omvärldsläget länge och hade sett denna utveckling sedan kriget 2008 i Georgien. Vi har hela tiden följt detta läge via alla våra underrättelsekanaler.

Men vad tänkte du när du vaknade den 24 februari?

– Det var ingen överraskning direkt, inte som den 11 september om man ska jämföra med en stor händelse där man minns precis vad man kände och var man var. Vi har följt detta via ständiga uppdateringar, i linje från högste chef och ner genom organisationen. Om man lyssnat på ÖB och chefen för Must så har de i flera år påtalat ett försämrat omvärldsläge. Men det är som om det inte riktigt sjunkit in.

Och jo, det ligger ju en sanning i det. Att varna för Ryssen och snöa in på försvarspolitik har knappast varit något för den som velat hålla sig längst fram i debatten under de senaste åren. Försvarspolitik har snarare varit som en gammal hatt som endast vissa har velat sätta på sig och sedan envisats att prata om. Men trots att det från visst försvarspolitiskt håll har larmats om förändrat säkerhetsläge – var går egentligen gränsen mellan att vara förutseende och att bara vara allmänt paranoid?

– Det är en jätteintressant fråga att ställa till en militär jämfört med att fråga sina civila vänner. Att vara beredd är inte att vara paranoid. Att agera på lösryckta rykten är däremot att vara det. Det är klokt att vara källkritisk och inte gå i gång på falsarier och ryckas med av grupptryck.

För marinchefen skulle ett svenskt medlemskap i Nato inte innebära en radikal förändring. ”För oss är det inget nytt – vi har jobbat med Nato sedan mitten av 90-talet genom Partnerskap för fred”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Som chef för svenska marinen ansvarar Ewa Skoog Haslum för ett sjöterritorium som går från Strömstad till Haparanda, Det är 2 700 km territorial havsgräns men hoten som marinen tar sig an kommer inte bara från vattnet och under ytan utan också från luften.

Ewa Skoog Haslum beskriver den svenska marinen som ”extremt liten”. Försvaret har skurits ner ständigt sedan marinen var som störst, på 50-60-talet då bland annat Musköanläggningen byggdes. Nu efter Ukrainakrigets utbrott är marinen efterfrågad men personalstyrkan är densamma och antalet fartyg också.

En liten marin låter ju oroväckande?

– Vi är liten flotta så vi måste prioritera men den svenska marinen är kvalitativt superstark med bra material och bra utbildad personal.

Hur lång tid tar det att bygga upp en stark flotta?

– Det kommer att ta tio år att växa. Vi behöver mer personal och sedan behövs mer enheter – mer fartyg, fler bataljoner: basbataljoner, amfibiebataljoner – önskelistan är lång. De tillskott som sker nu är välkomna men problemet är att vi har en stor skuld att laga.

”Som marinchef måste jag vara vaksam på att jag är omgiven av folk som levererar 100 procents ärlighet”. För Ewa Skoog Haslum är det av yttersta vikt att hennes personal vågar säga precis vad de tycker till henne. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det var ju inte bara kriget som kom att definiera våren 2022 utan också den plötsliga giren i Nato-frågan som resulterade i en inskickad medlemsansökan innan syrenen slagit ut.

I morgon söndag inleds marinövningen Baltops, en årlig övning som i 2022 års upplaga genomförs i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och Baltikum. I årets Baltops deltar 16 nationer och Nato. Sverige deltar i övningarna sedan snart trettio år tillbaka och för marinchefen vore ett Nato-medlemskap egentligen inte en så stor sak.

– För oss är det inget nytt – vi har jobbat med Nato sedan mitten av 90-talet genom Partnerskap för fred. Så en ingång i Nato är inte så märklig för oss, det är ingen stor procedur. Men vårt arbete kommer alldeles säkert att förändras på flera sätt. Vi får större ansvar för närområdet tillsammans med Finland; Östersjön och omgivande vatten kommer att förändras när det blir Nato-hav.

Det är något med sjömanshjärtat.

På uniformen syns två stjärnor, beteckningen som visar att Ewa Skoog Haslum är konteramiral. Det var i slutet av januari 2020 som hon klev på posten som Sveriges marinchef. Två år senare var tanken att det skulle handla om marinens 500 års-jubileum. Det stora firandet var planerat sedan länge. Men så var det ju det där med kriget.

I mitten av april inträffade en marinhistorisk händelse när den ukrainska armén sänkte robotkryssaren Moskva, en juvel i den ryska svartahavsflottan och en lika symbolisk – givet fartygsnamnet – som militär högvinst för Ukraina. För Ewa Skoog Haslum väckte nyheten blandade känslor.

– Det är något med sjömanshjärtat. Man kan såklart säga ”hipp hurra” och gratulera Ukraina till att de lyckats med något som kan få en begränsning i kriget. Men samtidigt så kan jag inte riktigt det. Det är ju ett fartyg och en besättning som det handlar om. För mig är det svårt att se den typen av förödelse.

De två stjärnorna på marinchefens uniform visar att hon är konteramiral. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ewa Skoog Haslum har varit intresserad av försvaret sedan barndomen. När det blev dags att hitta praoplats på högstadiet sökte hon sig först till flygvapnet och året efter till marinen i Karlskrona. Hon blev fast direkt. Lockad av spänningen.

Efter ett och ett halvt år i hemvärnet – Ewa Skoog Haslum var med till någon kom på att hon som kvinna ju inte fick vara med där – blev hon marinlotta innan hon ryckte in som värnpliktig. Hon har hittills ägnat 35 år av sitt liv åt det svenska försvaret men att bli marinchef – för övrigt den första kvinnan på den posten – har gjort henne noga med att omge sig med människor som vågar ifrågasätta henne.

Jag har ett yrke som kan kräva väldigt hårda beslut.

– Som marinchef måste jag vara vaksam på att jag är omgiven av folk som levererar 100 procents ärlighet. Att jag vet vem som vågar komma in och stänga dörren och säga att jag har helt fel i något. Jag måste hela tiden kunna lita på att jag får korrekt information för att kunna fatta rätt beslut.

Hur vet man att det är dags att fatta rätt beslut?

– Det vet man inte. Men man får fatta beslut på den information som man har och sedan kommer det ny information och då får man antingen ändra sitt beslut eller hålla fast vid det och anpassa sig. Det är viktigt att man inte är för feg för att våga ändra ett beslut.

Intervjuer med dig lyfter gärna att du är en chef med rätt att döda…

– …visst är det töntigt?

…men vad går först i en kritisk situation: moral eller militär strategi?

– Jag har svårt att tänka att det ena skulle utesluta det andra. För mig är moral a och o i beslutsfattande men jag inser att jag har ett yrke som kan kräva väldigt hårda beslut. Att inleda en vapeninsats som kan innebära att människor skadas eller dödas, det förknippar jag dock inte med moral. Jag tycker att moral är att handla rättrådigt.

Marin krigföring gör sig ju bra i filmer – tittar du på sådana på din fritid?

– Ja, jag gillar såna filmer. I onsdags såg jag nya Top Gun och den var jättebra. Jag retade mig dock hela filmen för att den svenska översättningen är fel. I filmen är Tom Cruise captain i amerikanska flottan – han är ju inte i flygvapnet utan amerikanska flottan, vilket jag brukar reta vår flygvapenchef med, det är jättekul tycker jag. Men i alla fall: hans grad är navy captain och i Sverige översätter man det till kommendör. I svenska textningen står det dock kapten vilket är flera steg längre i rang!

Du kanske borde skriva ett mejl till någon?

– Nja, men jag berättade om detta för flygvapenchefen i går.

Hur kan du se en film som Das Boot när du sedan måste gå ombord på ubåtar i jobbet?

– Åh, Das Boot. Den är jättebra! Jag går mycket hellre ombord på en ubåt än att hoppa fallskärm.

