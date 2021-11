Mannen som blev miljonär på desperata och skuldsatta

Han är 93 år, hon 87.

De träffades på ortens största bilfirma där båda jobbade. Han var mekaniker, hon sekreterare.

Hon gick vidare till ett företag som tillverkar byggmaterial. Hennes pension blev 7 000 kronor i månaden, ingen ovanlig nivå i kommunen.

Fabriken bolmar fortfarande för fullt över orten. Röken når huset där deras dotter bor och har uppfostrat sin son. Ett enklare hus som värderas till strax över 10 000 kronor per kvadratmeter.

Här har familjen bott hela livet. Ett litet samhälle i Bjuvs kommun, där det förr i tiden bröts kol. I dag skriver lärarstudenter långa examensjobb om att ”komma över sina fördomar om Bjuv”.

Med ”Äta sova dö”, en film om en salladsfabrik som drar ner på personal, sattes Bjuv på kartan 2012.

I filmen ”Äta sova dö” skildras jobbet i en salladsfabrik. Foto: TRIART

Med nedläggningen av Findus ärtfabrik 2017 blev filmen verklighet. I dag packar 150 anställda ekologiska matkassar i den gamla Findusfabriken. De körs ut till hem över hela landet och marknadsförs av stora influencers i Stockholm under namnet HelloFresh.

Det äldre paret i Billesholm har aldrig deklarerat några högre inkomster. Förrän nu.

Sent i livet har de hittat en mer lukrativ bransch i sitt äta sova dö-landskap. Sedan sex år tillbaka postar mannen i paret kuvert till Sveriges skuldsatta för en månadslön på 243 000 kronor. Medan kvinnan sorterar posten från Kronofogden för samma bolag, för en månadslön på 388 000 kronor.

Medianinkomsten i Bjuv – per år – är 263 000 kronor.

Helsingborg och Bjuv. Familjen har hela tiden bott i Bjuvs kommun, där fabriken fortfarande bolmar över orten. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Skatteverket har ifrågasatt de märkliga anställningarna. Försäkringskassan har polisanmält att mannen och kvinnan fått ut sjuklön för de höga beloppen.

Men jodå, de högavlönade tjänsterna behövs, argumenterar bolaget. De får ”löjligt mycket post”, en del dagar kan det komma 100 brev om de pågående skulder som bolaget driver in.

Det är ett bolag paret varit med om att starta, mannen satt i styrelsen, men som flera gånger bytt namn sedan dess. På forum för skuldsatta skriver desperata människor om bolagen – de förstår inte hur deras skulder kan öka så snabbt.

Toves sons grav. Foto: Privat

”Tove” har just begravt sin son.

Lillebror, slående lik sin döde storebror, postar minnesbilder på Facebook. Fotografier från graven. Bilder på honom och brorsan. Två likadana ansikten med några år emellan.

Tove öppnar posten. En ny delgivning från Kronofogden. En i mängden just då, det är ett virrvarr under tiden familjen förlorat sin förstfödda.

Delgivningen gäller ett sms-lån hon tagit på 3 000 kronor som hon inte betalat tillbaka. Hon skriver under den och skickar tillbaka, kollar inte så noga vad räntan är.

Efter en tid tas den upp i löneutmätningen tillsammans med andra skulder.

Under nästan tio år tar Kronofogden runt 13 000 kronor av Toves lön. Foto: Stina Stjernkvist/TT, Illustration: Helena Kieffer

Men något är inte som vanligt.

Medan alla andra skulder betas av, utmätning för utmätning, fortsätter den här att växa.

Under nästan tio år har Tove löneutmätning. Kronofogden tar runt 13 000 av hennes lön varje månad och lämnar kvar den summa hon anses behöva för att försörja familjen. Ett blancolån på 150 000 kronor betalas av helt under de tio åren av utmätningar men de 3 000 kronorna från sms-lånet bara växer.

Det är räntan.

Hon accepterade den när hon skrev på delgivningen.

I slutändan har lånet på 3 000 kronor kostat henne drygt 100 000 kronor.

– Jag tippar på att ett lån på 3 000 kronor så har jag i slutändan betalat cirka 100 000 kronor i räntor, säger Tove.

”Annies” bebis har just fyllt ett. Det är i början av 2021 och hon öppnar posten: en stämningsansökan från tingsrätten.

Två dagar före julafton för nästan tio år sedan ska hon ha tagit ett lån på 9 999 kronor. Det är under en period i hennes liv som den nuvarande bekantskapskrets inte känner till, åren då hon var spelmissbrukare. Men kraven kommer nu. Nu är summan på över 300 000 kronor. Så fungerar ränta på kapitalbeloppet. Det blir ränta på ränta.

Annie öppnar posten och hittar en stämningsansökan från tingsrätten. Foto: Jessica Gow/TT, Illustration: Helena Kieffer

Annie står inför ett val. Hon har beviljats skuldsanering. Tar hon med skulden i saneringen är hon själv ett steg på vägen till skuldfri och kan lämna speltiden bakom sig. Bestrider hon den förlorar hon sin sanering, eftersom inga tvister om skulder får finnas kvar om Kronofogden ska godkänna att en skuldsanering inleds.

Hon har därför inget eget incitament att bestrida en skuld som skulle vara felaktig eller oskälig. Det är enklare om hon går med på att bolaget från Bjuv tar del av pengarna.

Tjugo minuter väster om Bjuv har Helsingborg stad laddat upp en ny video på stadens officiella Youtube-kanal.

Tidigare barnprogramledaren Rijal Mbamba hoppar ut på ett tak i den vackra norra hamnen som hyst både palmstränder och yachter och snart, det Rijal gör reklam för just nu, en innovationsmässa. Han pratar långsamt och entusiastiskt på brittisk engelska:

Let me take you to Helsingborg

A city in Sweden

Quite small in size

But big in ambition

Helsingborg is one of the most innovative cities in Europe

With a vision that’s focused and clear

Staden har placerat ut papperskorgar längs hela strandremsan som säger ”thank you” och ”tack för att du tänker på miljön” när någon öppnar locket. I en liten butik nedanför medeltidsborgen Kärnan säljs doftljus för 1 700 kronor. Kommunen har haft en tjänsteman med titeln Head of future, som dock sagt upp sig utan att ersättas.

Bjuv och Helsingborg. I den norra hamnen i Helsingborg finns både palmstränder och yachter. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Här, i ett för Helsingborg ganska modest nybyggt höghus ligger kontoret för det äldre Bjuvparets arbetsgivare, i en lägenhet på trettonde våningen.

Ett par grannar har hört talas om verksamheten.

De har hört skuldsatta banka på ytterdörren och skrika företagarens namn utan att få svar. De har sett poliser. Tullen har stoppat en beställning av vapenattrapper och pepparsprej som skulle gå till honom.

I övrigt är det en helt vanlig lägenhet.

Tidigare i år gjordes en razzia. Kronofogden gick in för att säkra två miljoner kronor som Skatteverket snart skulle kräva in men som de misstänkte skulle komma att undanhållas. Pengarna hittades direkt men Skatteverket hittade också just det bolaget själva talat om: papper, papper, papper. Högar av dokument från Kronofogden över hela lägenheten. De tog också med sig åtta datorer. Krypterade.

Bakom bolaget står en mycket speciell ung man, född 1993.

Han själv påstår att han har flera personer till sin hjälp men tio tjänstemän på myndigheter och domstolar vi pratat med är alla övertygade:

Han gör allting ensam.

Myndighetsanställda beskriver att de aldrig mött någon liknande.

”Man hörde honom bara prata på genomgångar under lektionerna. Han var boksmart och tystlåten”, säger en tidigare klasskamrat.

På Kronofogden har man avdelat en till två jurister till att enbart arbeta med att besvara hans mejl.

– Vi gör det så att han inte upptar fem, sex olika personers arbetstid på olika kontor som ska sitta med hans mejltrådar och telefonsamtal. Det vore inte kostnadseffektivt, säger en person på myndigheten.

– Det är inte möjligt att han sover på nätterna. Han driver otroligt många ärenden samtidigt. När vi hör av oss får vi svar på mejl på en minut med en otrolig mängd bilagor.

Ofta spelas samtalen med byråkrater in och används senare i olika processer. På samma sätt hittar han offentliga uppgifter som är negativa för en skuldsatt, i till exempel domar om helt andra saker, och tar med dem i tvister om skulden.

– Han vet vem som jobbar var. Spelar in alla samtal med alla tjänstemän. Åtalet som nu väckts i Helsingborg försökte han få till att väckas i Stockholm. Han vet exakt vilka domstolar som glatt meddelar tredskodomar och var rådmännen är mer kritiska, säger en anställd vid en tingsrätt.

Bjuv och Helsingborg. Mannen växte upp i Bjuv, men började pendla in till Helsingborg när han gick gymnasiet. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

En domstolsanställd berättar att det oftast räcker med förnamnet när hen diskuterar personen med någon ny kollega, den unge mannens fall är så pass kända och han figurerar varje månad i något tvistemål, från Haparanda till Ystad.

– Han har dykt upp under många namn och många bolag men numera känner vi alltid igenom honom. Runt 2015-2016 började det dyka upp skumma kommanditbolag med väldigt konstiga ränteyrkanden och företrädare utomlands, men som mejlade på klockren svenska, säger en domstolsanställd.

Han visar exempel på underskrifter från de olika företrädarna som är mycket lik företagarens egen.

– Man skickade in ansökningsavgiften i kontanter i ett kuvert.

– Det finns dödsbon som försatts i konkurs där han lyckats få utdelning genom att påstå att han hade fordringar på den skuldsatta som dött. Det finns hus, föräldrahem som gått i generationer, vi utmätt därför att (den avlidna) personen haft skulder till honom, säger en kronofogde.

Flera instanser började kräva att bolagen skickade riktiga företrädare till muntliga förhandlingar bara för att kunna ringa in det man misstänkte: de var alla en och samma kille i 20-årsåldern.

Exempel på underskrifter från företrädarna med olika namn. Namnen misstänks vara påhittade och avsändaren densamma.

Var han kommer ifrån? Han är barnbarn till det äldre paret i Bjuv.

Uppväxt, precis som de själva, i äta-sova-dö-landskapet. Där nästan dubbelt så många som rikssnittet lever med skulder hos Kronofogden.

Hur började det? Vi backar till 2006, då Findus bjöd in sina kunder till en tävling.

Företaget hade precis flyttat huvudkontoret från Bjuv till Malmö men var fortfarande kommunens största arbetsgivare.

Jari Latvanen, tidigare VD på Findus, på en pressträff i Bjuv. Foto: ERIK AHMAN

Tävlingen gick ut på att registrera kampanjkoder från matförpackningar mot ett presentkort att använda på CDON värt 750 kronor.

Barnbarnet, då 12 år, hade aldrig förut beställt något på internet, men nu gick all-in på Findus tävling.

Han upptäckte en bugg i systemet. När han skrivit in maxantalet koder, klickade sig vidare till en sida med texten ”klicka här för att få din kod”. Men det gick att klicka flera gånger. Varje gång mejlades ett presentkort ut med en värdecheck på 750 kronor.

Barnbarnet klickade 120 gånger.

CDON levererade utan att protestera varor hem till 12-åringen i Billesholm värda runt 80 000 kronor utan att han behövde betala.

Han var såld.

Året därpå upptäckte han en liknande tävling hos Scan. Det gick att gå in på en hemsida där värdekoder på 100 kronor hos Fujifilm delades ut och klicka hem hur många värdekoder som helst.

Barnbarnet beställde hem minneskort för 20 000 kronor.

– Det var första gången jag ingick ett riktigt avtal på internet, alla de där beställningarna. Ingen klagade, berättar han i ett av många långa mejl inför det här reportaget.

Han hittar en bugg i systemet och lyckas beställa hem varor för 80 000 kronor. Sen är han fast. Foto: Pontus Lundahl/TT, Illustration: Helena Kieffer

Han är entusiastisk när han beskriver avtal. Hur han ringt flera myndigheter och spelat in svaren när han frågat om han kan avtala om vad som helst. I den insikten fanns något att bygga en verksamhet på.

Han fortsatte också själv att hitta de bästa avtalen på internet.

Korvbrödsbagaren hade ett erbjudande där man fick varor från Discshop. Efter en tid hittade han ett sätt att beställa varor helt gratis.

– Jag beställde varor i princip varje dag till mig själv men passade också på att lägga ut deras produkter till försäljning på Tradera, och när någon köpte till exempel en dvd-box av mig så tog jag betalt och surfade sedan in på Discshop, beställde boxen men angav köparen på Tradera som mottagare.

Barnbarnet hittade erbjudanden om gratis prenumerationer på Bamse och Kalle Anka – och sålde dem vidare på Tradera. Han beställde mobilskal, tändare och klockor från Kina. Tog bilderna direkt från de kinesiska sajterna men sålde dem dyrare i Sverige.

Barnbarnet började pendla in från Bjuv till Helsingborg för att gå gymnasiet. Hans forna klasskamrater minns honom som skarp men tillbakadragen.

– Han hade bäst betyg i klassen, det minns jag. Men han hade inga vänner. Man hörde honom bara prata på genomgångar under lektionerna. Han var boksmart och tystlåten, säger en.

Under gymnasietiden startade han sitt första bolag. Hans mamma stod först som ägare men han tog över efter 18-årsdagen.

Han registrerade sin första sida för lån på internet. Den hette snabbsmskredit.se.

Snart var han förmögen för att vara tonåring. Men det märktes aldrig, säger en annan klasskamrat.

– Han hade den här Bjuvdialekten, härmar han på en sorts ingrodd skånska som drar mer åt inlandet, närmre småländskan.

– Vi såg ju dem som bönder. Jag såg honom aldrig spendera pengar vilket annars var ganska vanligt inne i stan. Vi var en ganska social klass men han stod utanför det. Han hade en annan stil, färgade håret svart och såg rockig ut. Men i skolarbeten var han bäst. Han kunde ha blivit vad han velat.

Bland det populäraste på svensk tv vid den här tiden var ett relativt nytt program. I år spelar det in sin 30:e säsong. ”Lyxfällan”.

Lyxfällan var ett rätt nytt program på den tiden. Barnbarnet började fundera på om det gick att tjäna pengar på de som är skuldsatta. Foto: TV3

Varför blev deltagarna alltid så förvånade över skuldbeloppen? Han började inse att de som framstod som bankernas mardrömskunder faktiskt gick att tjäna pengar på.

Barnbarnet började bygga upp en egen databas. I mejl till Kronofogden skickade han långa serier av personnummer som han begärde ut uppgifter om. Han stötte på motstånd, men gav sig inte. I flera fall har högre instanser fått ompröva beslut, till exempel när han inte fått ut register över alla som har pågående löneutmätningar.

Det här kallas av inkassobolag för en skuldstock. De skuldsatta var en grupp som växte, och hade ingen som försvarade dem.

Barnbarnets sida snabbsmskredit.se fick sällskap av fler.

Hans bolag för att erbjuda lån och sedan driva in sina egna skulder blev fler.

Han hittade på unika villkor. Bara genom att ansöka om lån, oavsett om det inte beviljades, blev du skyldig summan du ansökt om. Vissa lån togs i svenska kronor men skulle betalas tillbaka i euro. Skulderna såldes och drevs in av nya bolag, flera år senare när räntan kickat in ordentligt.

Bjuv och Helsingborg. I Bjuv gick Sverigedemokraterna om Socialdemokraterna 2018. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Hemma i Bjuv hjälpte mormor och morfar till med att sortera papper och skicka kuvert. Själv flyttade barnbarnet till ett studentområde i Lund och började läsa kurser i affärsjuridik och ekonomi.

Gruppen av människor som antingen tagit mindre lån av barnbarnet eller ansökt om lån, och därför blivit skyldiga samma belopp, växte. I hans stora kundgrupp bor påtagligt många i mindre städer. Det är Ljusdal, Hallstahammar, Haparanda, det är gårdar på småländska höglandet.

Själv håller barnbarnet inte med om den beskrivningen. Han har koll på personerna han lånat ut pengar till och framhåller att det varit professorer, poliser, anställda på Skatteverket och till och med en person som själv jobbade hos Kronofogden. Han tillbakavisar att hans kunder skulle ha varit en grupp med svag ställning i samhället.

När det gäller pengarna han tjänar på räntor från personer som fått skuldsanering ser barnbarnet det som en win-win-situation.

– Om någon ansöker om skuldsanering ser jag ingen anledning till att efterge ett räntekrav då det innebär att jag skulle få mindre betalt utan att det gynnar gäldenären på något sätt.

”Ludde” är upptäckt. Hans föräldrar har kommit på hans spelmissbruk. Sambon kastar ut honom. Familjen kastar ut honom. Men en kvinnlig arbetskamrat står honom nära. Han flyttar hem till henne i stället. Tar hennes bankkort, sina föräldrars bankkort, fotar av kollegers körkort, hittar fotografier av andras körkort på internet. Använder allihopa för att registrera nya användare hos spelbolagen. Tio olika användare hos tre olika sidor. Spelbolag polisanmäler honom.

– Jag ska ärligt säga att jag minns faktiskt inte så mycket längre från den tiden. Jag har lagt det bakom mig så gott jag kunnat, säger han i dag.

Ludde är fast i spelmissbruk. Han tar ett snabblån på 3 000 kronor av mannen i Bjuv. Foto: Henrik Isaksson/TT, Illustration: Helena Kieffer

Hans sambo gör slut. Ludde döms för att ha bedragit sina närmaste. Han får behandling mot spelmissbruket och föräldrarna går med på att köpa en lägenhet så att han kan börja om.

Under tiden har han också tagit ett snabblån på 3 000 kronor av barnbarnet i Bjuv.

Villkoret är: betalar du inte tillbaka i tid omvandlas lånet till euro.

Men ingen hör av sig när betalningstiden gått ut och Ludde är inne i sin egen spelvärld.

Två år senare kommer betalningskravet.

– Då var skulden uppe i ungefär 650 000 kronor och räntan var runt 50 000 kronor i månaden.

Ludde återgår till sitt tidigare beteende. Han tar reda på koden till sin nya flickväns bankkort, tar en kredit på hennes kort. Han ska bara vinna tillbaka allt så ska tjejen få tillbaka sina pengar. Han förlorar igen, hon kommer på honom, föräldrarna lägger ut lägenheten de gett honom efter avgiftningen från spelmissbruket till försäljning. Ludde övertalar tjejen att överföra lite mera pengar och det går snabbast om hon sätter in dem direkt på hans spelkonto.

Allt försvinner. Han döms igen.

Ludde, en ung spelmissbrukare, är en person ingen förväntar sig ska orka bestrida den stora skulden från sms-lånet. Men han får tag på ett ombud, som tidigare arbetat på Kronofogden, och en annan kronofogde går med på att vittna i rätten om hur barnbarnet i Bjuvs bolag slår mot människor.

Mot alla odds avskrivs skulden.

På Kronofogdemyndigheten tycker man nämligen annorlunda. Barnbarnets verksamhet beskrivs som att det identifierat personer som sällan bestrider betalningskrav, som har flera små skulder sedan tidigare men som samtidigt har utrymme i sin inkomst för en löneutmätning. Under 2016 börjar kronofogdar på flera olika kontor att pussla ihop vad barnbarnet egentligen sysslar med. 29 juni polisanmäler de honom. Först gäller det åtta bolag som just då har 545 innestående krav på låntagare. De hittar fler bolag som man misstänker är inblandade. Anmälan utökas och gäller till slut 14 bolag, svenska och brittiska, som man menar har bedrägliga och oskäliga låneansökningar.

Bolagen har så stor kunskap om skuldsatta att Kronofogden till och med utreder om barnbarnet haft någon medhjälpare på insidan av myndigheten. Men de kommer fram till att han skaffat sig kunskapen på egen hand.

Bjuv och Helsingborg. Under 2016 börjar kronofogdar på flera olika kontor att pussla ihop vad barnbarnet i Bjuv egentligen sysslar med. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Sveriges Radios granskande program Kaliber börjar följa skuldsatta Anders som ringer på dörren till lägenheten i Helsingborg utan att få svar. Han söker också alla utländska företrädare för barnbarnets bolag, som misstänks vara påhittade personer, genom att ringa Rysslands ambassad, Senegals ambassad, Hollands ambassad. Han får i ett par fall bekräftat att det rör sig om falska ID-kort på de påstådda företrädarna.

En liten grupp kronofogdar börjar ha tät kontakt om hur de på myndigheten ska hantera alla krav barnbarnet har på skuldsatta. De börjar besluta om att inte acceptera nya krav som barnbarnets bolag skickar in för att de ses som ett led i en kriminell verksamhet som ”inte förtjänar rättsordningens skydd”.

I februari 2017 mejlar produktionsdirektören Eva Carlquist ut nya riktlinjer om hur man ska undvika att driva in barnbarnets skulder.

Samtidigt drar polisutredningen ut på tiden.

Under tiden hinner barnbarnet starta nya bolag.

Flera tidigare kronofogdar som gått vidare till andra arbeten hör självmant av sig när jag på ett nätforum om lån efterlyser information om barnbarnet i Bjuv.

– Jag har så ont i magen när jag tänker tillbaka på honom. Att han utnyttjar människor som redan mår så dåligt. Det värsta utslaget jag har sett var på 4 000 euro. Där drev vi in en miljon av den här stackars tjejen. Det här är ett mastermind. Att kunna sköta den här omfattningen av brottslighet ensam. Jag är rädd för honom, säger en jurist på Kronofogden.

Också skuldsatta hör av sig, som själva försökt hitta vägar att nå fram till barnbarnet, och be om nåd i sin skuldsituation, men som inte fått svar.

– Vi är 300 000 svenskar som har skulder hos Kronofogden, säger en av de skuldsatta. Det har jag aldrig hört någon politiker nämna, ever.

I november väcks åtal efter Kronofogdens polisanmälan från 2016. Barnbarnet misstänks för grovt bedrägeri för att ha krävt betalning av personer som ansökt om lån utan att få dem och sedan ändå krävts på summan plus den ränta som tillkommit, i många fall över en miljon totalt. I andra hand vill åklagaren pröva om det kan var grovt ocker, alltså orimliga villkor trots att sökanden klickat i en ruta att lånevillkoren accepteras.

Helsingborg och Bjuv. Mannen åtalas också för grovt bidragsbrott efter att ha ansökt om sjuklön till sig själv och morföräldrarna i Bjuv till deras mycket höga månadslöner. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Han åtalas också för grovt bidragsbrott efter att ha ansökt om sjuklön till sig själv och morföräldrarna i Bjuv till deras otroligt höga månadslöner.

Barnbarnet hävdar att han inte alls blivit miljonär på låneverksamheten och tillbakavisar alla brottsanklagelser. I stället bollar han över skulden till staten.

– När jag ringer till Kronofogden och frågar vad som gäller kring angivande av grund säger de åt mig att du behöver nästan inte skriva något alls. Jag undrar om det är något du skulle kunna höra med någon chef på Kronofogden om? skriver han i ett mejl.

Han fortsätter anklagelsen mot myndigheten:

– Alltså då varför de har så pass låga krav på angiven grund samtidigt som de tycker att svarandena inte har någon större koll på sina skulder? Jag tycker det är ett högst anmärkningsvärt förfarande av en statlig myndighet att agera på det sättet.

Han har också anmält åklagaren i fallet för förtal och jäv, vilket försenat åtalet. En överåklagare har prövat jävsanmälan och kommit fram till att åklagaren inte är jävig.

Inför rättegången har barnbarnet lämnat in stora mängder tidigare domar och teoretiska resonemang om vad lagen säger om låneavtal på nätet.

En kronofogde som haft mycket kontakt med barnbarnet är inte förvånad att han försvarar sig med samhällskritik. Han grunnar fortfarande på vad som är målet med verksamheten.

– Han krigar mot systemet på något sätt. Det är som att han vill testa oss.

Samtidigt påminner han om att skulderna fortfarande drivs in varje dag, trots det stundade åtalet. Riktlinjerna från 2017, att Kronofogden inte skulle mäta skulder till barnbarnets bolag, har han kringgått genom att starta nya bolag.

Det mest aktiva av bolagen har i dag krav innestående hos Kronofogden mot en stor mängd svenskar på sammanlagt 15 miljoner kronor.

– En våldtäkt preskriberas efter tio år men en skuld preskriberas aldrig, fortsätter kronofogden. Han kan komma efter tjugo år och fortfarande ha rätt att driva in det här lilla sms-lånet med all ränta som växt till sig då.

Ludde, Tove och Annie heter egentligen något annat.

Johanna Karlsson är flerfaldigt prisbelönt reporter med berättande samhällsreportage som specialitet, ofta om människor och fenomen som få andra journalister skildrar. Hon är bosatt i Eskilstuna.