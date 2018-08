Kitten Kay Sera från Hollywood i USA är världens mest rosa person, enligt rekordboken ”Ripley's believe it or not”. I en lång intervju med tidningen Cosmopolitan berättar hon nu om sin rosa livsstil, som kostat henne miljoner.

I 38 års tid har Kitten Kay Sera levt sitt liv i signaturfärgen rosa, med kläder, hem och bil i matchande färg.

– Aldrig någonsin frångår jag min färg, säger hon till Cosmopolitan.

”Att jobba hårt och målmedvetet är allt jag gör”

Att bygga en hel värld i rosa är inte en lätt sak – något som bara sker. Kitten har lagt tiotusentals timmar på att få allt omkring henne att matcha det sitt rosa inre. Men det är inte bara tid hon lagt på förvandlingen – även pengar.

Kitten berättar för Cosmopolitan att hon troligtvis spenderat miljontals dollar på att förvandla sin lägenhet till ett rosa paradis.

Men det har inte alltid varit lätt. Kitten berättar om en rosa stol, som var en av de första prylarna hon skaffade till lägenheten, och minns:

– Jag var utfattig då, och jag skrev till snubben som sålde den och sa att jag skulle städa hans hus i ett år. Han frågade om jag var bra på att städa och jag svarade att jag var bäst på det. Jag ljög som en hund. Men jag åkte ut och städade det där huset i tre månader för att få den, säger hon om stolköpet.

– Jag gick från att skrubba de där jävla golven till att sitta på den där tronen. Att jobba hårt och målmedvetet är allt jag gör.

Vill inte uppge sin ålder

Kitten växte upp i Texas i USA i en familj av artister och underhållare, och drömde själv om att bli popstjärna.

Första gången hon insåg att rosa var hennes grej var på 80-talet, när hon fick ett par rosa tennisskor i födelsedagspresent.

Hur många år hon då skulle fylla ville hon dock inte berätta för Cosmopolitan.

Kärlekslivet inte helt enkelt

Kitten Kay Sera berättar att kärlekslivet inte alltid är helt enkelt.

– Jag hade en dejt med en snubbe. Halvvägs in i dejten frågar jag honom vad han tycker, eftersom jag brukar få någon kommentar. Han svarade: ”Aha, du klär dig i rosa? Det är helt grått för mig. Jag är färgblind”, berättar hon.

– Jag behöver någon som kan uppskatta rosa och se hur otroligt det är, så jag lät honom gå.

I dag är Kitten en mångsysslare. Hon har bland annat spelat in musik, skådespelat och hyrt ut sin rosa lägenhet till fotograferingar. Men hon är även en Instagramprofil, med över 80 000 följare.

Främst av allt är hon dock besatt av rosa, och har inga planer på att sluta. Hennes nästa stora grej, berättar hon, är att spela in en dokumentärfilm om den rosa livsstilen.

– Alla kommer inte att älska allt jag gör eller vem jag är, men jag tror att om du är sann mot dig själv och genuint lycklig med ditt liv, så spelar det ingen roll.