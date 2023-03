De senaste timmarna har det snöat kraftigt i Stockholm.

Busstrafiken drabbas hårt. Totalt är det över 60 busslinjer som ställs in.

– Det är lite utmaning för kollektivtrafikens bussar i Stockholm just nu. Framförallt är det i Nacka/Värmdö där vi ställt in all trafik utom stomlinjerna 471-474, säger Andreas Strömberg, presschef på SL.

Inställda bussar Nacka/Värmdö ”Trafiken är helt inställd för buss linje 71, 402, 403, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 425, 428, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 458, 461, 462, 463, 465, 469, 480 och 484 pga halka”, skriver SL på sin hemsida. Visa mer

I princip alla bussar har också fått ställas in i Norrtälje. Där går sex linjer och resten har fått ställas in.

– Det är de här områdena närmast kusten där det verkar ha kommit mest nederbörd i form av snö, och vind, säger Andreas Strömberg.

Inställda bussar i Norrtälje ”Linje 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 är indragna p.g.a. rådande väderlek.”, uppger SL. Visa mer

Och det är förseningar i hela busstrafiken i Stockholm under onsdagen. Bussarna går förutom i de hårdast drabbade områdena, enligt SL, men trafiken flyter trögt.

– Det går mycket saktare att köra i dag helt enkelt. Det är halt på många ställen. Så, är man resenär i dag så måste man vara medveten om att det kommer att ta tid. Det är bra om man är ute i god tid och har koll på våra trafikinformationskanaler.

Men SL:s app strular under onsdagsmorgonen. ”Just nu är det högt tryck på SL-appen på grund av det extrema vädret”, uppger SL.

