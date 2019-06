Man utsatt för försök till mord – en anhållen

Det var Centralsjukhuset i Kristianstad som larmade polisen sent på kvällen midsommardagen. Då hade en patient, en man i 40-årsåldern, kommit in med skador som tydde på att han hade blivit utsatt för våld, skriver polisen på sin hemsida.

En polispatrull skickades till sjukhuset och det visade sig att mannen tidigare under kvällen ska ha blivit utsatt för ett mordförsök.

Mordförsök utanför Kristianstad

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Man har spärrat av den misstänkta brottsplatsen och genomfört en husrannsakan.

Enligt polisens presstalesperson Evelina Olsson har själva brottet skett på en ort i Kristianstad kommun, men hon vill inte gå in på vilken ort. Hon vill inte heller gå in på vilken typ av skador mannen hade när han kom in till sjukhuset.

En man i 30-årsåldern har gripits och senare även anhållits som misstänkt. Han kommer att höras under dagen.

– Utöver det ser vi över teknisk bevisning och håller förhör med målsägaren och eventuella vittnen, säger Evelina Olsson.