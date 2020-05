Man mördad – kvinna våldtagen på efterfest

Det var under natten till förra söndagen som de misstänkta brotten ägde rum i en bostad i Härnösand. Efter en utekväll hade en grupp ungdomar samlats i en lägenhet för efterfest. Några timmar senare misstänktes en 22-årig man för flera allvarliga brott.

Nu sitter han häktad. Under efterfesten misstänks han ha:

Mördat en man i 20-årsåldern.

Våldtagit en kvinna två gånger.

Utsatt ytterligare en man för grov misshandel.

Kraftiga reaktioner efter mordet

Mordet har fått stor spridning, framför allt via sociala medier och alternativa mediesajter. Mordoffrets namn har ”trendat” på Twitter och i en rad olika artiklar har historien berättats som att en ung man med nationalistiska sympatier blev mördad av en afrikansk man när han försökte avbryta en pågående våldtäkt.

Nazistiska Nordfront har beskrivit det som att mannen dog efter en ”hjältemodig handling” där han förhindrade en ”rasfrämling” från att våldta en ”vit kvinna”. Mordet har lett till kraftiga reaktioner och i helgen höll nazistiska Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Härnösand med anledning av det.

Åklagare Stina Sjöqvist som leder utredningen har hittills varit fåordig med hänvisning till förundersökningssekretess – men nu väljer hon att lämna mer detaljer kring utredningen för att stoppa spridningen av vad hon menar är falsk information.

– Vi har inga uppgifter om att den avlidne personen, har avbrutit något sexualbrott och i det skedet blivit huggen till döds. Så ser vår utredning inte ut, säger Sjöqvist.

Är brotten kopplade till varandra?

– Alla de brott som han är häktad för har ägt rum under morgontimmarna mot förra söndagen men de har ingen direkt koppling till varandra. Man har inte blivit mördad för att man avbrutit ett sexualbrott, eller misshandlad för att man avbrutit ett sexualbrott. De här händelserna har varit relativt åtskilda.

Har en våldtäkt utlöst det som sker vid mordet?

– Nej, det kan man inte heller säga.

Polisen: ”Vi har en ganska god bild av vad som hänt”

Åklagaren beskriver det som att samtliga inblandade under den aktuella kvällen varit ute på krogen. Efter stängning bjöd mannen som senare blev mördad in till efterfest. Den 22-årige misstänkte gärningsmannen, som är medborgare i Sudan, följde då med till bostaden via en kompis.

– Det är inga konstigheter på det viset. Den misstänkte har inte i något tidigare skede under efterfesten blivit ombedd att lämna lägenheten för att han misskött sig eller något liknande.

Brotten som han nu misstänks för ska ha skett under morgontimmarna, när de flesta av besökarna gått hem.

Åklagaren vill inte gå in på i vilken ordning de olika brotten ska ha ägt rum.

– Det hela inleddes med grovt olaga hot och sedan har de andra misstankarna utspelat sig efter det, men de har varit åtskilda. Det har hänt andra saker emellan.

Vad sker i samband med mordet?

– Vi har en ganska god bild av vad som hänt, i vilken ordning och varför. I utredningen finns inget av det som skrivits i en del medier, där den misstänkte framställts på ett ganska rasistiskt sätt.

Den beskrivningen stämmer inte?

– Nej. Det är också därför jag väljer att kommentera det.

22-åringen är tidigare dömd för sexualbrott. 2015 dömdes han till skyddstillsyn för sexuellt ofredande. Han fälldes för att ha tafsat på en flicka innanför och utanför kläderna, samt för att ha tryckt upp henne mot en vägg och slickat henne i ansiktet.

Expressen har varit i kontakt med mordoffrets anhöriga som i nuläget inte vill uttala sig om händelsen.

