Man misstänkt för flygplansbomb gripen

USA anklagade Abu Agila Masud redan för två år sedan för att ha spelat en nyckelroll i bombningen.

Förra månaden rapporterades det att Masud blivit kidnappad av en militant grupp i Libyen, vilket ledde till spekulationer om att han skulle utlämnas till USA för rättegång.

En tidigare dömd

En massiv polisundersökning där bland annat Scotland Yard och FBI var involverade kom fram till att en bomb placerats på planet av två libyska medborgare på uppdrag av libyska säkerhetstjänsten.

2001 dömdes libyska medborgaren Abdul Basset al Megrahi mot sitt nekande till livstids fängelse vid en speciellt sammankallad skotsk domstol i Nederländerna för att ha placerat bomben på planet. 2009 släpptes han under mycket kritiserade former fri av humanitära skäl, då han led av obotlig cancer. Han återvände till Libyen där han avled 2012.

Passagerarplanet Pan Am sprängdes 1988 och är till denna dag den mest dödliga terrorattacken som inträffat på brittisk mark.

Pan Am-planet ”Clipper Maid of the Seas” hade lyft från flygplatsen i Frankfurt, mellanlandat på Heathrow i London och skulle sedan flyga den sista sträckan till New York. 38 minuter efter avresan från London hördes en smäll, så hög att invånarna omkring den lilla skotska orten Lockerbie trodde att kärnkraftverket Chapelcross i närheten hade exploderat.

Bomben som detonerade på 9 400 meters höjd var gömd inuti en Toshiba-bandspelare, som låg gömd i en resväska ombord. Alla ombord, 259 personer, omkom.

På marken dödades 11 personer.