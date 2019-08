Den misstänkta våldtäkten ska ha inträffat under natten mot lördagen i Rådhusparken som ligger i centrala Umeå. Polisen fick in larmet under lördagsnatten.

Enligt polisens uppgifter ska kvinnan, som är i 20-årsåldern, ha blivit våldtagen av en misstänkt man.

– De sa ha haft sällskap tidigare under natten, säger Liv Fahlén, presstalesperson vid polisen i region Nord.

Parken har spärrats av för en teknisk undersökning och kvinnan har förhörts.

Polisen söker i nuläget efter vittnesuppgifter från personer som befunnit sig i området. Det för att hitta den misstänkte mannen.

– I nuläget är han inte känd för oss. Vi har hört kvinnan och fått vissa uppgifter om signalement, men är som sagt intresserade av iakttagelser från Rådparken mellan midnatt fram tills klockan 03, säger Liv Fahlén.

