Den tragiska olyckan skedde under fredagen. En toalettreparatör krossades till döds under mark när han var på plats för att utföra underhåll vid Palace Theater, där man sedan ett par år spelar pjäsen Harry Potter and the Cursed Child.

”En man har fastnat under marknivå, under en hydraulisk pissoar” uppger Londons räddningstjänst till the Daily Mail.

Offentligt urinerande är ett stort bekymmer i flera centrala delar av London och som ett försök att minimera problemet har ett antal ”underjordiska pissoarer” installerats i och kring Soho - området som också brukar kallas West End. Pissoaren är en konstruktion som under dagtid befinner sig under jord och som med ett knapptryck kommer upp ur marken nattetid.

Den makabra olyckan skedde framför ögonen på turister och Londonbor som njöt av en utekväll bland West Ends många teatrar, pubbar och restauranger.

London: Vi kommer bistå i utredningen

Staden har temporärt stängt ner ytterligare en av deras underjordiska toaletter i förebyggande syfte, innan utredningen visar vad det är som gick fel.

– Vi är i kontakt med fabrikanten och räddningstjänsten och kommer att bistå utredningen på alla sätt vi kan, sa en talesperson för staden efter olyckan, som också uttryckte sorg för familjens nära och kära.

– Våra tankar är med mannens familj och nära vänner.

Mer från Expressen

Här går allt fel under tjuvarnas kupp