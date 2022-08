Man kraschade brinnande bil mot Kapitolium-mur

Mannen ska ha tänt eld på en bil och sedan kraschat den mot en barrikad till amerikanska parlamentsbyggnaden Kapitolium, rapporterar Fox News.

Han ska sedan ha klivit ur bilen och börjar avlossa ett vapen innan han sköt sig själv.

Händelsen ska ha inträffat under sent under lördagsnatten – men den har ännu inte bekräftats av Kapitolium-polisen.