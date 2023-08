Inför president Joe Bidens besök till Utah skrev mannen från den amerikanska delstaten att han ”tvättar dammet av sitt m24 prickskyttegevär”.

När agenter från FBI försökte genomföra en husrannsakan hemma hos mannen avfyrades vapen och mannen sköts ihjäl. Timmar före presidentens besök.

Enligt utredare indikerade mannens inlägg på sociala medier att han ägde ett prickskyttegevär och flera andra vapen, samt kamouflerad utrustning.

Enligt dokument från domstolen i Utah som CNN tagit del av hotade mannen att ”ta den amerikanska presidentens liv och orsaka kroppslig skada på honom”.

Dokumenten säger också att mannen i ett inlägg på Facebook ska ha skrivit:

”Tiden är rätt för ett presidentiellt lönnmord eller två. Först Joe, Kamala!!!”.

Joe Biden är mitt i en resa till västra USA, berättar The Guardian. Den senaste onsdagen var han i New Mexico och ska till Utah under onsdagen.

Texten uppdateras.

