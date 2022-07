Man gripen för utomhusvåldtäkt i Visby

Polisen larmades vid 04-tiden i natt om att en kvinna blivit utsatt för en våldtäkt i centrala Visby. Det är oklart om det var kvinnan själv eller någon förbipasserande som larmade polisen.

– Vi fick kontakt med henne strax efter 04 och fick då uppgifter om att hon blivit utsatt för detta i närheten av domkyrkan, säger Towe Hägg, polisens presstalesperson.

Enligt polisen finns det ingen känd relation mellan kvinnan och den misstänkte. Lokaltidningen Hela Gotland skriver att övergreppet skett vid strandpromenaden.

– Det är inget som har nått mig, men man får titta på det i det utredningsarbete som pågår, säger Towe Hägg.

Den misstänkte var först anhållen i sin frånvaro, men har nu gripits och förhörs av polisen. Efter förhör kommer förundersökningsledare besluta om mannen ska vara fortsatt frihetsberövad eller släppas fri.

– Han har hämtats in under eftermiddagen och kommer att höras under kvällen, säger Towe Hägg.