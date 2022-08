Man gripen för överfallsvåldtäkt

En man har gripits misstänkt för överfallsvåldtäkt i ett grönområde i Örkelljunga.

Våldtäkten ska ha skett under tisdagseftermiddagen och den misstänkte personen frihetsberövades under natten mot onsdag.

– Det har kommit in under kvällen och sedan har vi jobbat med det under natten, säger Ola Sunesson Almström, polisens vakthavande befäl i region Syd.

Vad som lett fram till gripandet vill han inte svara på. Däremot säger han att polisens bild är att den misstänkte gärningsmannen och det kvinnliga offret inte kände varandra.