Man greps – efter kvinnans tecken utanför McDonald's

Det var sent på julaftonskvällen som händelsen inträffade på en McDonald's-restaurang i Kalifornien i USA.

Kvinnan ska först ha gått in på restaurangen för att be personalen att gömma henne och ringa polisen. Men kvinnan hann bara uppge sitt registreringsnummer och gå på toaletten innan en man kom in på restaurangen. Han ska sedermera ha pressat kvinnan till att lämna lokalen.

Några minuter senare körde kvinnan och mannen dock fram till McDonald's drive-through för att beställa där.

”Medan hon beställde genom drive-through formade hon orden 'hjälp mig' till en anställd”, skriver polisen i San Joaquin i ett inlägg på Facebook.

Personalen larmade polis

Samtidigt som paret beställde hade polisen hunnit anlända till platsen, efter att ha larmats av personalen. Polisen fick snabbt kännedom om kvinnan i bilen och tog sig dit för att gripa mannen.

Denne har senare identifierats som 35-årige Eduardo Valenzuela. Han misstänks nu för olaga hot, stöld, och brott mot vapenlagen.

”Den här dagen hade han sagt åt kvinnan att ta med honom på ett besök hos hans familj, och han ska ha hotat henne till livet genom att säga att han skulle använda ett vapen”, skriver polisen på Facebook.

I förhör ska kvinnan ha berättat att Valenzuela tidigare agerat våldsamt mot henne. 35-åringen uppges även vara tidigare dömd för vapenbrott, vilket innebar att han vid händelsen var förbjuden från att inneha vapen.

Trots det hittade polisen ett vapen – som misstänks vara stulet – i bakluckan på bilen som kvinnan och Valenzuela färdades i.

”Målsägande är säker tack vare personalen på McDonald's”, skriver polisen på Facebook.

