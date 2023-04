En man i 35-årsåldern misstänks för att ha tagit kontakt med en flicka under 15 år under torsdagskvällen, och bland annat försökte locka med henne in på en toalett.

På fredagsmorgonen hade han gripits och anhållits misstänkt för sexuellt ofredande mot barn, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen uppger att flickan är fysiskt oskadad, och att de inte kommer ge någon mer information på grund av att hon är så ung.

Så många brott anmäldes förra året