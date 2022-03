Man döms för flera sexbrott mot barn

Mannen, som är i 40-årsåldern, döms för fem fall av våldtäkt mot barn, tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt tre fall av sexuellt ofredande. Straffet blir fyra år och nio månaders fängelse.

Samtidigt frikänns han på flera av de totalt 34 åtalspunkterna som omfattar 17 brottsoffer. Bland annat frias han på punkten om en grov våldtäkt mot en nioårig flicka, som enligt åtalet ska ha skett i Östergötland 2005.

Kammaråklagare Eva Lotta Swahn anser att domen är välskriven, men hon är förvånad över längden på fängelsestraffet.

– Han döms för fem fall av våldtäkt mot barn och jag tycker att straffet är lågt bara utifrån de sakerna han döms för, säger hon.

Hon är också fundersam kring att så många av åtalspunkterna ogillades.

– Det är lite förvånande kan jag känna. Jag har inte hunnit läsa vad det är för orsaker i vissa delar av domen, så jag ska läsa och begrunda hur tingsrätten har tänkt.

Sökte upp barnen på internet

Mannen greps i september 2020 efter att polisen fått indikationer om att han laddade ner barnpornografi.

I hans mobil hittades ett mappsystem med namn på unga flickor – och fler brott uppdagades. I de fall där mannen har dömts konstaterar tingsrätten att han tagit kontakt med barnen via Snapchat och i flera fall utgett sig för att vara ett barn i ungefär samma ålder som målsägandena. Han har sedan förmått dem att skicka bilder och filmer där de utför sexuella handlingar på sig själva.

I ett fall har mannen träffat ett barn fysiskt. Flickorna var i tioårsåldern när övergreppen skedde, den yngsta bara åtta år.

”Tingsrätten har när straffet bestämts beaktat att mannen gjort sig skyldig till ett stort antal brott, varav vissa sexualbrott av mycket allvarligt slag och att han har visat stor hänsynslöshet mot målsägandena som varit barn”, säger Ove Lindström, rättens ordförande i ett pressmeddelande.

Frias – trots DNA-koppling

Under utredningens gång kopplades mannen via dna till ärendet om våldtäkten i Östergötland 2005, då en nioårig flicka våldtogs under dödshot i ett skogsområde. Mannens dna hittades då på en cigarettfimp som slängts på en lekplats efter att han pratat med nioåringen och en vän till henne. Nioåringen ska vid det tillfället ha känt igen mannen som den man som tidigare utsatt henne för en våldtäkt.

Men de övriga uppgifterna, såsom signalementet på mannen, är enligt tingsrätten så ”vaga och motsägelsefulla” att det inte är bortom rimliga tvivel bevisat att det är samma man som rökt cigaretten som våldtagit flickan.

Även i detta fall är åklagaren överraskad över tingsrättens bedömning.

– Jag har bara läst det hastigt, men jag är lite förvånad kring hur man skriver och resonerar där. Jag tyckte att bevisläget var gott, säger Eva Lotta Swahn.

Hon ännu har inte bestämt om hon kommer att överklaga domen.

Mannen döms också för grovt barnpornografibrott, då han haft över 1 350 fotografier och filmer, varav cirka 480 bedöms som grovt material. Mannen ska betala skadestånd till målsägandena på sammanlagt 555 000 kronor.

Mannen nekar till brott.