Man attackerade slottsvakt – misstänks för brott

Eva Victor arbetar som guide och befann sig med fyra turister vid slottet när händelsen inträffade.

– Då kommer den här killen out of nowhere och anfaller den här stackars militären som var alldeles ensam.

– Den här killen var absolut helrubbad, fortsätter hon.

Ett annat vittne uppger för Expressen:

– Den attackerade vakten siktade hela tiden mot den attackerande mannen. Mannen som attackerade skrek hela tiden, skjut mig, skjut mig - skjut mig i huvudet.

Vakten lyckades kalla på sina kolleger som kom till undsättning.

– Sen kom även polisen dit och tog hand om killen, säger Eva Victor.

Larmet kom till polisen vid 19.08 på kvällen, skriver Aftonbladet.

– Det är en man som av oklar anledning angripit en av vakterna vid slottet, säger Mats Almqvist, presstalesperson vid polisen, till tidningen.