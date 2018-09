Star, som valt att inte framträda med sitt efternamn, bor med sin familj i Splendora i Texas, USA. På omvägar fick tvåbarnsmamman veta att sonen kallat flera klasskamrater "dumma" och sagt att de är "idioter".

För den strikta mamman var det inte okej och hon beslutade sig för att direkt göra något åt saken.

Sonen fick ta på sig t-shirt med texten "jag är en mobbare"

I fredags förra veckan tvingade hon att ha på sig en t-shirt till skolan med ett tydligt budskap skriver på den: "Jag är en mobbare"

– Jag ville göra något som skulle få honom att förstå varför han inte kan göra så och varför han måste ta hänsyn till andra människor, säger Star.

Star lade ut bilder på sonen med t-shirten på Facebook och fick ta emot flera negativa kommentarer. Foto: ABC7 News

Hon lade även ut bilder på Facebook, men enligt Star var det inte för att skämma ut sonen.

– Jag lade ut bilderna för att nå ut till föräldrar till de barn min son kan ha mobbat så att de alla skulle kunna få en personlig ursäkt.

Star fick flera negativa kommentarer på sitt Facebook-inlägg och tog tillslut bort det. Hon står dock fast vid sitt beslut.

– Jag ville veta vad han lärt sig och han sa 'jag gillar inte hur det fick mig att känna mig och jag vill inte att någon ska känna som jag gjorde på grund av mig', säger Star.

Hon fortsätter:

– Det var exakt det jag ville att han skulle lära sig.

Barnspsykologen: "Ingen bra idé att skämma ut sitt barn"

Star får dock skarp kritik från Richard Pesikoff, barnpsykolog vid Baylor College. Han förstår att hon ville göra något åt saken men tycker inte att hennes agerande var rätt.

– Det är ingen bra idé att skämma ut sitt barn och ge ett mellanstadiebarn en negativ identitet. Hon behöver be någon om hjälp och jag tror att skolan är ett alternativ, säger han till ABC News.

Barnpsykolog Richard Pesikoff kritiserar Star för hennes agerande: "Det är ingen bra idé att skämma ut sitt barn", säger han. Foto: ABC7 News

Enligt Star var dock skolan med på noterna.

– De var med mig till 100 procent och förstod varför jag gjorde det och att det här var det som funkade på min son.

Både lärare och kuratorn på skolan hade även Stars son under extra uppsikt under dagen och de kommer att ha ett uppföljningsmöte både med eleverna och med Star och sonen för att prata om just mobbning.

Star ångrar inte sitt beslut: "Han har lärt sig av det här"

Star tror dock inte att det behövs för hennes och sonens del.

– Jag tror han överlever. Och han behandlar redan sin syster bättre. Han behandlar redan sina kusiner bättre, säger hon.

Och avslutar:

– Han har lärt sig av det här. Det är allt som betyder något.