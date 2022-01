Ett och ett halvt år har gått sedan Levi Csulak hörde av sin dotter Fanny, 10.

Flickan finns i dag på Interpols lista över försvunna personer. Samtidigt pågår ett polisärende mot mamman, som misstänks ha fört dottern till Ungern.

Exakt var de befinner sig är okänt.

– Jag har gråten i halsen hela tiden. Jag fattar inte hur jag kan klara av att leva med allt som händer. Det är tur att man har ett jobb, och stöd från familjen, säger Levi.

Pappan om sista samtalet

Fanny hade bott växelvis hos sina föräldrar i Borås kommun. Vid tillfället hon försvann, i juli 2020, hade hon just tillbringat fyra lovveckor hos sin mamma. Nu var det dags att vara hos pappan.

Levi Csulak minns deras sista samtal.

– Hon var väldigt tillbakadragen. Jag hörde på hennes röst att det var något som inte var helt hundra, men jag tänkte att hon ändå skulle komma till mig om två dagar, att det var lugnt. Men sen kom hon aldrig.

Senaste gången Levi Csulak hörde av sin dotter var 17 juli 2020. Foto: Privat

När Fanny inte dök upp hörde Levi av sig till mammans grannar och hyresvärd. En granne berättade att mamman hade tömt lägenheten och packat bilen.

– Det som jag har fått reda på via polisen, via Interpol och via polisens Nationella operativa avdelning är att de har försvunnit i Ungern, säger Levi.

I Sverige är mamman på sannolika skäl misstänkt för egenmäktighet med barn, grovt brott. Hon häktades i sin utevaro i december 2020.

Halvåret senare, i juni 2021, beslutade Borås tingsrätt i ett separat ärende att ge Levi Csulak ensam vårdnad av Fanny.

Åklagaren: ”Vi gör vad vi kan”

Ragnhild Brogren, åklagare vid Borås tingsrätt, leder ärendet mot mamman. Hon har utfärdat en internationell arresteringsorder mot henne.

– Vi gör vad vi kan med de möjligheter man har när det gäller andra länder, säger hon.

Det som är känt är att mamman hade en karantänsadress i Ungern under 2020. Adressen krävdes för att myndigheter skulle kunna kontrollera att utegångsförbud följdes under pandemin.

Men polisens sök på adressen gav inga fynd.

– Det internationella arbetet pågår. Jag får rapporter om att de har sökt och letat, men att de inte har hittat henne, säger Ragnhild Brogren.

Åklagaren betonar att hon inte har några befogenheter gällande sökandet efter flickan. I stället är det ambassaderna och polisens enhet för grova brott som ansvarar för det.

”Ska jag vänta tills hon blir 18?”

Levi Csulak har samtidigt sökt efter dottern på egen hand.

Han har varit nere i Ungern två gånger utan resultat. Han har också fått veta från Ungerns motsvarighet till Skolverket att Fanny inte är inskriven i någon ungersk skola.

Pappans upplevelse är att han inte får nog med hjälp, varken från myndigheter i Sverige eller i Ungern.

– De säger bara åt mig att vänta, men vad är det jag ska vänta på? Ska jag vänta tills hon blir 18 år och själv kontaktar mig? Vem ger mig de åren tillbaka i så fall?

Pappan vädjar efter hjälp för att hitta sin dotter. Foto: Privat

Han tror att reaktionen hade varit annorlunda om det var han som hade försvunnit med barnet.

– Om jag skulle ha gjort samma sak hade halva Sverige jagat mig. Jag tror att det finns en större acceptans när mamman gör det. Jag tycker inte att det är okej.

Vad för hjälp skulle du vilja ha?

– Jag vill ha hjälp av myndigheter. Att de söker på Fannys telefon och liknande. Sedan vill jag ha allmänhetens hjälp, om någon sett eller hört något. All hjälp jag kan få egentligen.

