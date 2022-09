Mamman och ytterligare en kvinna i 50-årsåldern greps efter att en video cirkulerade på sociala medier som påstås visa hur mamman misshandlar sin dotter.

Polisen i Blekinge fick in en stor mängd anmälningar och under måndagskvällen kunde de identifiera mamman i videoklippen, och gripa henne.

Mamman erkänner brott, enligt hennes advokat Markus Segerström.

Den andra kvinnan som suttit anhållen i samma ärende har släppts på fri fot, meddelar åklagarmyndigheten, men är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för misshandel i ett fall. Hon bedöms inte kunna påverka utredningen på fri fot enligt kammaråklagare Anna Johansson Toresten som leder förundersökningen.

Flickan i Blekinge omhändertagen

Flickan är efter händelsen omhändertagen. Socialförvaltningen i den blekingska kommunen har fått in ett stort antal anmälningar om händelsen.

– Minst 900 anmälningar via e-tjänsten samt många telefonsamtal till vår mottagningstelefon. Vi tar i vanliga fall under ett år emot cirka 1300 anmälningar gällande 600-700 unika barn avseende oro för att barn far illa, skrev chefen för kommunens socialchef i ett mejl under onsdagen.

