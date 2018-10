Brittiska Meinir James fyraåriga dotter Mali James Mitchell var på semester med sin pappa i Turkiet när mamma Meinir fick ett samtal hon sent kommer att glömma.

Den lilla flickan hade plötsligt kollapsat och fördes snabbt till sjukhus. Meinir satt hemma i Carmarthen i Wales, och samtalet nådde henne i juli förra året.

Mamman tog första bästa flyg till Turkiet men när hon anlände till sjukhuset fick hon bara träffa sin dotter högst 30 minuter per dag. Detta trots att dottern kämpade för sitt liv på intensivvården. Meinir berättar för Wales online att hon var förtvivlad över att inte få spendera mer tid med sin dotter.

Efter tre veckor på sjukhuset dog Mali på grund av ett hjärtstillestånd.

– ”Mali Moos” som vi alla kallade henne, var en perfekt, frisk, glad liten tjej, säger Meinir till Wales online.

Under de första sex månaderna som följde Malis död, kämpade Meinir för att hitta orken att fortsätta vardagslivet.

– Jag kunde knappt äta eller sova och ibland var det svårt att ens lämna huset.

Meinir James fick bara träffa sin döende dotter 30 minuter per dag. Foto: Privat

Springer lopp för att hedra dottern

I maj började Meinir att träna och hittade ett intresse i löpning. På söndag ska hon tillsammans med 32 av sina vänner springa i en löptävling. Detta till minne av Mali och för att samla in pengar till Cardiac Risk in the Young som är en organisation som arbetar för att förhindra hjärtdödsfall bland unga genom att öka medvetenheten och erbjuda fria hjärtundersökning för ungdomar.

– När jag började samla in pengar visste jag inte vad jag skulle ha för mål. Nu är vi redan uppe i 4 000 pund [Motsvarande cirka 50 000 svenska kronor, Reds. Anm.]. Varje öre kommer att gå till organisationen.

Mali James Mitchell drabbades av hjärtstillestånd. Foto: Privat

Meinir hoppas på att organisationen ska kunna införa en undersökningsdag där alla människor kan gå för att få ett gratis hjärtprov så att problem ska kunna upptäckas i tid.

– På söndag kommer vänner och familj från fler olika länder för att hedra Mali. Jag vill verkligen hjälpa andra nu och öka medvetenheten om hjärtstillestånd, säger Menir.