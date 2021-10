Under 2019 smittades 229 miljoner människor av malaria, den allvarliga infektionssjukdom som sprids av myggor. Totalt dog ungefär 780 000 personer samma år, enligt Världshälsoorganisationen, WHO – varav 260 000 barn. Uppskattningsvis 67 procent av de som dör av virussjukdomen är barn under fem år, enligt WHO.

Men nu har WHO godkänt ett vaccin som tros kunna rädda tusentals liv varje år.

Forskare har de senaste 100 åren arbetat för att ta fram ett vaccin, berättar Pedro Alonso, chef för WHO:s globala malariaprojekt. Han beskriver det som ”ett massivt genombrott” för vetenskapen och ”en historisk bedrift” för folkhälsan.

”Kan rädda tiotusentals”

Och äntligen har alltså ett vaccinationsprogram blivit godkänt och fått grönt ljus.

95 procent av fallen inträffar i Afrika. Vaccinet uppskattas kunna förhindra 30 procent av de mest allvarliga fallen av malaria. Enligt WHO är den medicinska framgången en ”historisk händelse”.

– Det länge efterlängtade vaccinet för barn är ett genombrott för vetenskapen, för barns hälsa och kontrollen av malaria. Det kan rädda tiotusentals unga liv årligen, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, enligt brittiska BBC.