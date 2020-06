Maktskifte i LO – hon blir ny ordförande

Det var i höstas som Karl-Petter Thorwaldsson meddelade att han skulle avgå från ordförandeposten.

– Lite grann tröttnar man på sig själv och sin egen roll, sa han till TT då.

På måndagen stod det klart att det blir Susanna Gideonsson som tar över. Hon föreslogs av valberedningen i maj och valdes in under en digital kongress under måndagen.

Nya LO-ordförande Susanna Gideonsson: ”Inte ensam”

– Alla våra uppdrag är för mig lika stora och viktiga, som fackligt förtroendevalda. Därför står jag inte här ensam, med dagens förtroende, jag delar det med er alla, sa hon under kongressen.

Gideonsson har tidigare bland annat varit förbundsordförande för fackförbundet Handels och sitter som suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Under en pressträff efter kongressen sa hon att hon kommer att arbeta för att den tillfälligt höjda A-kassan förblir höjd och att sjukförsäkringssystemet förbättras. Hon sa även att hon ska kämpa för att bli en stark facklig kraft:

– Vi ska ha en fackföreningsrörelse som är värd namnet, vi ska vara en stark part i förhandlingar.