Melania och Ivanka drog inte jämt i början av Trumps presidentskap, enligt en ny bok om USA:s första fru.

Melania tyckte att Ivanka tog sig för stora friheter i Vita Huset, skriver journalisten Mary Jordan i boken ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”.

När Ivanka ville döpa om ”Första fruns kontor” till ”Första familjens kontor” satte Melania ner foten.