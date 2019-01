WASHINGTON. Storbritanniens premiärminister Theresa May är under hård press.

I morgon väntas parlamentet rösta ned hennes Brexitavtal.

Flera ledamöter planerar nu att få igenom ett lagförslag som kan innebära att Brexit stoppas, skriver The Times.

Under måndagen talade Theresa May först på ett industribesök - och sedan inför parlamentet - där hon försöker övertyga ledamöterna om att ändå acceptera.