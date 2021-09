Familjen Murdaugh tillhör societeten i South Carolinas Lowcountry, delstatens sydliga kustområde. ”I nästan ett sekel har Murdaughs namn stått för tre saker i South Carolina: Makt, rättvisa och stora pengar”, skriver the State.

Alex Murdaughs far, farfar och farfars far var alla distriktsåklagare i området och han drev den framgångsrika advokatbyrå som hans farfars far en gång grundade.

Därför slog morden som uppdagades den 7 juni ned som en bomb i regionen. Alex Murdaugh var den som larmade polisen om sin upptäckt: Hans hustru Maggie och son Paul låg ihjälskjutna på jaktägorna i Islandton. Paul var skjuten med ett hagelgevär, Maggie med ett automatvapen.

Advokaten sköts i huvudet

Dubbelmordet har inte kunnat lösas sedan dess. På lördagen blev historien ännu mer mystisk. Alex Murdaugh sköts i huvudet när han hade stannat för att byta däck på en enslig väg mot Charleston. Enligt Alex Murdaughs advokat är han vaken och talbar.

– Han fick en ytlig skottskada i huvudet, säger polisens talesperson enligt the State.

Efter skotten kunde Alex Murdaugh ringa sin bror och berätta att han hade skjutits. Han har därefter berättat att någon i ett fordon först hade passerat honom för att sedan vända om för att skjuta honom.

Märklig historia blev ännu mer mystisk

Skotten mot toppadvokaten blir ytterligare ett steg i en märklig historia. När Paul Murdaugh mördades var han på väg att ställas inför rätta för bland annat vållande till annans död i samband med en båtolycka. Paul Murdaugh misstänktes för att, gravt berusad, ha kört båten och därigenom orsakat olyckan där 19-åriga Mallory Beach dog. Enligt Augusta Chronicle riskerade Paul Murdaugh 25 års fängelse.

Polisen har fått skarp kritik för hur utredningen av olyckan gick till. Kritikerna har ansett att polisen försökte låta Murdaugh komma lindrigt undan på grund av sin mäktiga familj. Bland annat ska ett vittne ha pekat ut Paul Murdaugh som båtens förare – men polisen noterade att vittnet inte visste vem som hade kört.

Men det är inte allt. 2015 hittades Stephen Smith, 19, död vid en vägkant en dryg mil från familjen Murdaughs hem. Polisen slog fast att det sannolikt rörde sig om en smitningsolycka, men någon skyldig har inte hittats. Men under utredningen av dubbelmordet ska polisen ha fått reda på något – oklart vad – som fick dem att öppna utredningen av det gamla dödsfallet igen.