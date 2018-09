Röstningslokalerna i den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien öppnade klockan sju på söndagsmorgonen för att invånarna i ett av Europas minsta länder ska säga om de vill att deras land ska byta namn eller inte.

Det är den nuvarande regeringen - som efter en segdragen namnstrid med Grekland - tagit initiativ till folkomröstningen för att få mandat att byta nationsnamnet till Nordmakedonien.

Förhoppningen är att säkra en tryggare framtid för landets invånare. Ett namnbyte skulle innebära att Grekland inte längre blockerar republiken Makedonien från att inleda förhandlingar om medlemskap i EU och Nato.

– Jag hoppas att resultatet blir positivt. Den här folkomröstningen förändrar något om den leder till öppna dörrar mot Europa och Nato. Det förändrar saker för våra ungdomar, säger pensionerade sjuksköterskan Olivera Argirovska, 74, till AFP.

Men det är långt ifrån säkert att det blir ett tydligt ja till det omstridda namnbytet.

Hätsk strid om nationsnamnet

När vallokalerna varit öppna ett par timmar var det fortfarande få personer som brytt sig om att rösta och eftersom en stor andel av landets drygt två miljoner invånare bor utomlands är det osäkert om valdeltagandet kommer nå upp till 50 procent.

Samtidigt finns det ett starkt motstånd från oppositionen - som även stöds av republiken Makedoniens president - mot att gå Grekland till mötes och byta namn.

Namnstriden har pågått ända sedan republiken Makedonien utropade sig till självständig nation 1991 efter att det forna Jugoslavien upplöstes.

Grekland, vars norra region går under namnet Makedonien, gick i taket över namnvalet och menade att de hade ensamrätt till namnet. Under de följande 27 åren har argument som hänvisar till gränsdragningar som gällde för Makedonien under både romartiden och den makedonske krigarkungen Alexander den stores tid använts som slagträn i bråket mellan länderna.

Lång väg kvar till namnbytet

Den tidigare regeringen i republiken Makedonien valde även att namnge både flygplatsen i huvudstaden Skopje och en motorväg efter grekiske ikonen Alexander den store, för att på så vis ytterligare reta grekerna. De namnen har nu ändrats för att blidka grannlandet i söder.

Om det blir ja i folkomröstningen krävs sedan en tvåtredjedels majoritet i parlamentet för att genomföra namnbytet, därefter ska även det grekiska parlamentet godkänna det.

Röstningslokalerna i republiken Makedonien håller öppet till klockan 19 på söndagen.