Magdalena Andersson pressad av hårda V-krav

Magdalena Andersson kämpar för att kunna nå måndagens tidsfrist och bilda en regering med sig själv som statsminister.

Centerpartiet har hon lyckats övertala genom förändringar i strandskyddet och rättigheter för skogsägare.

Hindret som återstår till statsministerposten är att få ombord V – och det tycks betydligt tuffare eftersom C fungerar som en bromskloss mot V:s krav.

– Regeringen är väldigt mån om att hålla Lööf på gott humör, säger en uppgiftslämnare, säger en V-källa till Göteborgs-Posten.

Även Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi sitter med i förhandlingarna, enligt tidningen.

Furtenbach: ”Förhandlingarna står och stampar”

”Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar har träffats varje dag den här veckan, enligt mina källor. Förhandlingarna står och stampar. Det helt dominerande ämnet är V:s krav på ett avtal om vilket inflytande partiet ska ha. Enligt S-källor går V:s krav så långt att C skulle rösta nej till Magdalena Andersson”, skriver SR:s politiska kommentator Fredrik Furtenbach i en tweet.

Göteborgs-Posten har samma uppgifter. Förhandlingarna mellan Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar har hamnat i ett dödläge och låsningen är så total att regeringsbildningen hotas, enligt tidningens källor.

S vägrar gå V:s krav till mötes

Samtidigt verkar det som att det är V som tappat mark under förhandlingarna. V har fått lägga de sakpolitiska kraven, på höjda pensioner och förbättringar för sjukskrivna, åt sidan och det som nu återstår är ett krav på samarbetsavtal med regeringen – där V tidigare spelat rollen som passivt stödparti, rapporterar GP.

Inte ens där är regeringen beredd att möta V utan i stället väcker kravet på samarbetsavtal irritation hos S, enligt tidningens källor.

Senast på måndag klockan 13 ska Magdalena Andersson berätta för talmannen om hon har lyckats samla tillräckligt stöd för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Redan under fredagen ska hon redovisa en delrapport om hur arbetet med att bilda regering går – men enligt GP:s källor riskerar hela regeringsbildningen att gå i stöpet.