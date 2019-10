Här finns en blandning av olika etniciteter och religioner och på kvinnor ser man allt från jeans och tajt tröja med utsläppt hår till hijab till få i niqab. Kurdiska män i färgglada blomsjalar till arabiska i sina hellånga dishdashah.

Samtalsämnena är dock desamma oavsett om det är vid ett tebord eller i basaren: ”Trump sa att vi inte är några änglar, är han det själv då?” Muttrande svar: ”Nej, men han tror att han är Gud.”

Ras al-Ain flygbombas sönder med ny intensitet och i går började turkiskt artilleri skjutas även mot byar runt Derek, som ligger nära irakiska gränsen. Det är första gången under offensiven som de attackerat sträckan mellan Qamishlo och gränsen.

I Qamishlo pågår parallellt ett slags vardagsliv där människor håller i gång sina affärer och restauranger och går ut med barnen på kvällarna.

I Qamishlo pågår vardagslivet parallellt. Foto: MAGDA GAD Basarerna är öppna. Foto: MAGDA GAD Människor är ute och går i staden. Foto: MAGDA GAD

”There is a lot of sand they can play with”, sa president Trump också i sitt tal i går, där han uttryckte att USA gjort sitt och om syriska regeringsstyrkorna vill slåss för sitt land så får de göra det och om kurder och turkar vill slåss mot varandra som de gjort i hundratals år så får de göra det och om Ryssland vill hjälpa Assad så är det också okej. Följt av kommentaren om att det finns mycket sand som de ”kan leka med”. Som om han pratade om barn som inte kommer överens.

Människorna här gillar inte USA just nu. Ett journalistteam blev för några dagar sedan attackerade av civila på ett sjukhus. De civila hade förlorat anhöriga och journalisterna ville rapportera. De civila skrek att de var amerikaner och skulle ut och började gå till handgripligheter. Nu var ingen av dem amerikan men det säger något om hur svikna och arga människor här känner sig när deras släktingar blöder ihjäl och de inget kan göra mot bomberna som kommer från himlen.

En kurdisk kvinna sa att det vore mer rättvist om turkarna slutade med flygattackerna och kom och mötte de kurdiska soldaterna öga mot öga med automatkarbiner på marken.

Det påminner mig om när USA började bomba i Kandahar 2001. Människor där hade aldrig sett flygbombningar och de tyckte att det var något väldigt konstigt som kom från ovan, mäktigt på något sätt och på samma gång fegt.

Obama tog det ett steg till när han utvecklade drönarprogrammet.

Och där har Trump rätt – de behöver inte längre vara på plats för att kriga. De kan bara trycka på en knapp ”and strike”.

