Mammorna sköts ihjäl precis när de fött sina barn

KABUL. När Gulagha Hakimis nyförlösta fru dödas i massakern på BB tar han hem hennes kropp och visar den för barnen. Han kommer inte på något annat sätt att berätta för dem att mamma är död.

Hon sköts när hon sprang för att försöka skydda deras nyfödda dotter.

För Gulagha spelar det ingen roll vilka terroristerna var.

– Det enda de är för mig är icke-människor. Vår bebis var bara några timmar gammal. Tänk på det.

Zahra föds en timme efter midnatt. Hon är lite svag och barnmorskorna vill att den nyfödda och hennes mamma Soraya Hakimi stannar på mödravårdsavdelningen. Soraya läggs i en sal med nyförlösta och gravida kvinnor, Zahra i en sal med nyfödda bebisar.

Vid tiotiden på morgonen går tre beväpnade män in på avdelningen förklädda som afghanska militärer. När männen riktar sina vapen mot kvinnorna och börjar skjuta dem i sängarna springer Soraya mot Zahras rum.

Då skjuter de henne i ansiktet.

Familjen har inte fått något professionellt stöd efter Sorayas död. Foto: STEFANIE GLINSKI

Gulagha har ramat in en bild av sin hustru Soraya. Foto: STEFANIE GLINSKI

Sorayas man Gulagha Hakimi vill egentligen inte prata om det som hände. Två dagar efter terrordådet ramade han in ett fotografi av Soraya och satte upp det i deras hus i Kabul. Äktenskap är av tradition arrangerade i Afghanistan, men Gulagha gifte sig med en kvinna som han blev förälskad i. Hon var sergeant i försvaret, en duktig skytt och passionerad samhällsbyggare, han en chaufför som varken har en egen bil eller anställning. Soraya var den som försörjde hela familjen och även flera av Gulaghas släktingar, hon motiverade de yngre att studera och betalade utbildningskostnader.

Hans föräldrar och yngre bror Ahmadullah, som är ingenjör tack vare Soraya, har kommit för att hjälpa Gulagha och hans fem barn. De är samlade på golvmadrasser i det enda rummet som är uppvärmt, det med Sorayas fotografi.

Gulaghas röst är lika försiktig och mjuk som hållningen.

– Det senaste året har varit lika tungt som alla andra mina år tillsammans. Det är så fruktansvärt att Soraya inte är med oss, det här avståndet. Hon gjorde allt, hon jobbade, hon hjälpte barnen med läxorna. Livet var väldigt bra med henne, vi hade aldrig några problem hemma. Jag var lycklig.

Gulagha Hakimis yngsta dotter Zahra föddes i maj 2020, strax innan hennes mamma sköts ihjäl när sjukhuset attackerades. Foto: STEFANIE GLINSKI

Nu är han tärd av sömnlöshet, vilsen utan sin kärlek. Soraya låg här hemma med värkar den sista natten och bad honom att ta henne till BB. Han tog henne till Läkare utan gränsers sjukhus i Dasht-e-Barchi i västra Kabul, ett område dominerat av den förföljda minoriteten hazarer, som familjen tillhör. På grund av covidrestriktioner fick han inte följa med henne in, vilket pappor får göra i vanliga fall.

Han fick en dålig magkänsla när hon gick in utan honom, det gjorde nästan ont i skelettet.

Före soluppgången den 12 maj 2020 ringde Soraya och sa att de hade fått en dotter.

– Vi var så glada. Det var ramadan och hon sa åt mig att gå hem och göra den tidiga frukosten åt barnen.

När han gick iväg på gatan kom en man rusandes och sa att sjukhuset är under attack.

Gulagha Hakimi med sin dotter Zahra i famnen.” Det senaste året har varit lika tungt som alla andra mina år tillsammans”, säger Gulagha. Foto: STEFANIE GLINSKI

Gulagha Hakimis barn, kort efter attacken mot sjukhuset. Foto: STEFANIE GLINSKI

Vid ingången såg Gulagha att de afghanska elitstyrkorna tog ut skadade och dödade. En soldat hade en skjuten bebis i sina armar. Kvinnor strömmade dit och erbjöd sig att ta hand om barn som förlorat sina mammor, trots att de barnen hade pappor. Hela livets gång var i gungning och paniken växte i Gulagha när han inte kunde hitta Soraya och dottern.

På kvällen tvingade han sig in på bårhuset och den första kroppen han såg var hans frus. Det enda han kunde tänka på var att han ville ha henne hos sig.

– Jag tog hem henne och visade henne för barnen för jag visste inte vad jag annars skulle göra.

Han var för chockad för att minnas hur barnen – Nargis, 12, Fayiza, 11, Tamana, 9, och Esmatullah, 5 – reagerade när de såg sin mammas lik. Hennes mörka, långa hår rakt längs sidorna, högra delen av ansiktet deformerat av skotthålet, collegetröjan och fleecekoftan, bekväma kläder för en mamma som ska föda barn, dränkta i blod hela vägen från halslinningarna.

Hon blev 31 år.

Gulagha såg de afghanska elitstyrkorna bära ut skadade och döda. En soldat hade en skjuten bebis i sina armar. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYT TT NYHETSBYRÅN

Nio månader gamla Zahra kommer krypandes och vill upp i Gulaghas knä. Hon slappnar av där och tar med en hand på hans haka. Han tittar på den lilla som aldrig fick lära känna sin mor.

– Jag är båda pappa och mamma nu.

Nitton bebisar evakuerades till Ataturk barnsjukhus. Det var där, i sjukhussängar överfulla av offer från terrordådet, som Gulagha för första gången såg Zahra, som hade klarat sig oskadd.

Papporna hade svårt att få ut dem därifrån, de hade aldrig sett sina nyfödda barn och personalen fick förlita sig på de små namnbanden som sätts runt handlederna.

Gulagha behövde komma tillbaka en andra gång för att identifiera sig och hade sådan ångest av allt att han inte kunde äta.

Familjen har inte fått något professionellt stöd. Den äldsta dottern, tolvåriga Nargis, håller i en röd anteckningsbok. Precis som de andra barnen har hon inte sagt ett ord än. Farmor berättar att hon brukar gå undan och sätta sig med den röda boken.

Nargis, 12, skriver dikter till sin mamma i den röda anteckningsboken för att bearbeta sina känslor. Foto: STEFANIE GLINSKI

Hon skriver dikter i den. Till sin mamma. Det har blivit ett sätt för henne att bearbeta känslorna som kommer.

– Jag älskar poesi. Jag skriver inte varje dag, jag skriver när jag får en känsla. Jag började efter mamma dog för jag älskar henne så mycket.

Nargis ger boken till Gulaghas lillebror Ahmadullah och säger att han får högläsa. Han bläddrar och sväljer när han ser vad det står på en sida:

Du försvann och jag är orolig. Jag har väntat på dig. Du var mitt livs hopp. Du var ljuset. Så varför försvann du och lämnade mig. Varför har du gjort mitt hem mörkt. Om du hade varit med mig hade det inte funnits några sorger. Jag har skrivit det här med dropparna av mina tårar.

Tolvåriga Nargis började skriva i den röda boken sin mammas död. Foto: STEFANIE GLINSKI

Det blir för mycket för Gulagha, som inte vet vad han ska göra med sina egna tårar.

– Jag mår så otrolig dåligt när jag tänker på det här. Jag försöker glömma, men nu kommer allt tillbaka.

Han känner inte heller att de är i säkerhet – han är hela tiden rädd för att familjen ska drabbas av mer terror.

– När jag går ut säger jag hejdå till mina barn för jag vet inte om jag kommer se dem igen.

Skotthål på sjukhusets fönster och väggar efter attacken. Foto: HEDAYATULLAH AMID / EPA

Om självaste BB attackeras, var kan man då känna sig säker? Där nya liv skulle komma till jorden dödades sexton mammor, två bebisar, en barnmorska och fem människor som råkade befinna sig i närheten.

Ingen har tagit på sig terrordådet, ett krigsbrott mitt i en pandemi när Afghanistan behövde sina sjukhus mer än någonsin. Läkare utan gränser tvingades stänga sjukhuset efteråt, de kunde inte garantera att det inte skulle hända igen och patienterna förlorade den fria vård som hade erbjudits.

Rök stiger från sjukhuset efter den dödliga attacken mot sjukhuset den 12 maj 2020. Foto: Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

Folk har samlats utanför sjukhuset efter attacken. Foto: HEDAYATULLAH AMID / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Läkare utan gränser riktade sjukhusinsatsen till just Dasht-e-Barchi, området i Kabul med en majoritet hazarer, en etnisk grupp som har utsatts av både talibaner och IS. Afghanska regeringen är övertygad om att det var talibaner som låg bakom attacken och pekar specifikt ut Haqqaninätverket, en talibangren kända för sina hänsynslösa dåd, medan USA anklagar den afghanska grenen av IS.

Politik kan förklara deras teorier. I avtalet som Trumpadministrationen skrev med talibanerna i februari 2020 står det att talibaner inte får göra storskaliga attacker och att USA ska lämna Afghanistan. Skulle talibanerna ta på sig den här typen av terrordåd, som utfördes knappt tre månader efter att avtalet ingicks, skulle avtalet brytas och USA:s plan för tillbakadragande grusas – något som varken talibaner eller USA vill.

Gulaghas dotter Zahra var bara några timmar gammal när sjukhuset attackerades. Foto: STEFANIE GLINSKI

För Gulagha spelar det ingen roll vilken grupp terroristerna ingick i.

– Jag vet inte och jag bryr mig inte. Det kan ha varit alla eller ingen. Det enda de är för mig är icke-människor. Vår bebis var bara några timmar gammal. Tänk på det.

Han går ut på gården och gråter där hans familj inte kan se honom.

– Alla andra män som förlorade sina fruar i attacken har gift om sig, jag är den enda som inte har gjort det. Jag älskade henne så mycket.

Blodspår syns på golvet attacken mot en mödravårdavdelning i Kabul. Foto: HEDAYATULLAH AMID / EPA

USA lyfter fram det som framgångsrikt att ingen amerikansk soldat dödas i Afghanistan efter avtalet med talibanerna.

Det afghanska folket upplever något annat. Terrorn ändrar karaktär och riktas mot ovanligt mjuka mål.

Innan 2020 når sitt slut dödas rekordmånga kvinnor i kriget och landet är det farligaste i världen för barn – barn utgör 30 procent av alla som dödades förra året och kvinnor 13 procent, tillsammans 43 procent.

Antalet afghanska soldater och poliser som dödas efter avtalet är hela 8 574, på elva månader. Ytterligare 17 967 skadas och striderna fortsätter med dubbel intensitet under vintern med katastrofalt resultat.

Nyfödda bebisar på Ataturks barnsjukhus som räddats efter attacken mot Läkare utan gränsers sjukhus i Dasht-e-Barchi i västra Kabul. Foto: JIM HUYLEBROEK / TT NYHETSBYRÅN

Nyfödda bebisar på Ataturks barnsjukhus som räddats från attacken. Foto: Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

Namnet som Trumpadministrationen har satt på avtalet – ”the Agreement for Bringing Peace to Afghanistan” – saknar verklighetsanknytning. Ingen del av avtalet dikterar ett slut på kriget, det finns inget krav på vapenvila.

Vad avtalet reglerar är USA:s reträtt och det är inte första gången de går över huvudet på sina allierade och förhandlar med fienden när de är trötta på att kriga i ett land som de har invaderat, de gjorde samma sak i Vietnam.

I Afghanistan har de inte ens uppnått det som var målet 2001 – att slå ut al-Qaida. Talibanerna har inte brutit sina kontakter med al-Qaida, en tidigare talibanguvernör har avslöjat att al-Qaida till och med coachade talibanerna inför samtalen med USA 2020.

Flickan Amina fick opereras för skottskador samma dag som hon föddes. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP TT NYHETSBYRÅN

Ärret på benet är fortfarande tydligt. Foto: Stefanie Glinski Aminas mamma dog i attacken. Foto: Stefanie Glinski Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efter över fyrtio år av krig i Afghanistan slås även små hopp ner. 35-åriga Rafiullah Noori och hans 27-åriga fru Nazia Noori fick också en dotter den där natten på Läkare utan gränsers sjukhus. De döpte henne till Amina, som betyder att känna sig säker, för att de ville se säkerhet, fred.

Hur det gick: Amina fick opereras för skottskador samma dag som hon föddes. När hon var två timmar gammal sköt terroristerna henne tre gånger i benen och mördade hennes mamma Nazia.

Hör Aminas pappa Rafiullah berätta om den fasansfulla upplevelsen när han hittade sin Nazia efter attacken: ”Min döda fru höll sitt barn i sina armar”.

Rafiullah Noori tillsammans med sin dotter. Foto: Stefanie Glinski

”Jag gick ut för att tvätta mina händer när jag hörde skottlossning”, berättar Soraya Amiri. Foto: STEFANIE GLINSKI

19-åriga Soraya Amiri – som har samma förnamn som Gulaghas fru – flyttade till Kabul från provinsen Bamiyan 2019 för att gifta sig med den 20-åriga skräddaren Hussein Amiri. Hon hade aldrig varit i huvudstaden tidigare och blev introducerad till den dagliga terrorn efter att hon födde deras första barn, dottern Nazanine, den 11 maj 2020. När sjukhuset attackerades nästa morgon hade hon precis ammat.

Soraya Amiri med dottern Nazanine. Dottern föddes dagen innan sjukhuset attackerades. Foto: STEFANIE GLINSKI

– Jag gick ut för att tvätta mina händer när jag hörde skottlossning. Läkare kom och sa att det var terrorister och tog mig och andra kvinnor till ett skyddsrum. Jag hade inte Nazanine med mig och jag var väldigt, väldigt rädd och ville inte förlora henne.

Soraya Amiri och Hussein Amiri med dottern Nazanine. Foto: STEFANIE GLINSKI

De var instängda i skyddsrummet i flera timmar, en kvinna födde barn där under attacken. Hussein hade gått för att hämta kläder till Soraya och när han kom tillbaka till sjukhuset såg han dödade människor utanför.

Nazanine hittade han på Ataturk barnsjukhus. Hennes handled var splitterskadad och det lilla id-bandet hade flyttats till överarmen, vilket gjorde att personalen på sjukhuset inte kände sig säkra på att det var deras bebis. Först efter att en äldste i deras bostadsområde hjälpte dem genom identifieringsprocessen fick de hem barnet.

Två bebisar som förlorade sina mammor i attacken mot sjukhuset i Kabul. Foto: STEFANIE GLINSKI

Familjen lever med oro inför framtiden. Foto: STEFANIE GLINSKI

Den unga familjen bor med Husseins föräldrar med utsikt över de små husen som klättrar nerför bergen som omger Kabul, men i deras huvuden finns ingen utsikt. Soraya, fortfarande en tonåring, vackert klädd i en grön klänning och sjal, tänker att ett liknande dåd kan hända igen, Nazanine är redan ärrad av terror och Hussein kan inte komma på vad han drömmer om för framtiden.

Det han kommer på:

– Ingenting.

Så fort han går ut för att jobba eller handla ringer alla i familjen för att kontrollera om han lever.

– Jag kan inte veta någonting om vår framtid.

Stefanie Glinski och Magda Gad.

Magda Gad är Expressens krigskorrespondent. Stefanie Glinski är frilansande journalist och fotograf för tidningar som Foreign Policy, The Economist, The Guardian, LA Times.

Fler reportage av Magda Gad och Stefanie Glinski:

Foto: Stefanie Glinski

Masouma Tajik föddes som krigsflykting och övergavs i en by där det inte fanns någon skola. I dag är hon universitetsstudent.

Nu tror hon att allt hon kämpat för har varit förgäves.

I fickan har hon en lapp med sitt namn och ett telefonnummer. Hon hoppas att någon kommer hitta den om hon skadas – eller behöver begravas.

LÄS MER: En lapp i fickan är hennes sista hopp om hon sprängs

Foto: Stefanie Glinski

Krigaren Khalid Mansoori kommer från Achin, ett område där USA släppte den näst största bomben efter atombomben 2017. Hans bror och över hundra vänner har dödats i olika attacker av regerings- och koalitionsstyrkor. För honom finns det bara en lösning på kriget: en islamisk stat.

Han tror och hoppas att talibanerna kommer ta över snart.

– Jag vill att det ska hända nu på söndag.

LÄS MER: Afghanistan faller ned i våldets mörker

LÄS MER: Talibankrigarna som vill dö och döda för sitt land

LÄS MER: Magda Gad svarade på frågor om Afghanistan

LÄS MER: För min vän F kommer rädslan aldrig försvinna